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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 02.01.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

‘Çekim yapamıyorsam öldüm demektir’ demişti...

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‘Çekim yapamıyorsam öldüm demektir’ demişti...

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayınlanan polisiye dizisinde rol alan 64 yaşındaki Jan Fedder evinde ölü bulundu.

HAMBURG’da çekilen ve uzun yıllardır ekranlara gelen ‘Großstadtrevier’ dizisindeki komiser rolüyle seyircinin büyük sevgisini kazanan Fedder’in evinde yalnızken öldüğü ve cenazesini evine gelen bir arkadaşı tarafından bulunduğu, Fedder’in eşinin ise yıl başı tatilini geçirmek üzere İspanya’da olduğu açıklandı.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Hamburg’un St. Pauli semtinde yaşayan ve St. Pauli takımının sıkı bir taraftarı olan Fedder’in 2012 yılından beri kanserle mücadele ediyordu. 14 Ocak’ta 65. yaşını kutlamaya hazırlanan Fedder, seti ne kadar çok sevdiğini bir röportajında şu sözlerle dile getirmişti: “Eğer ben çekim yapamıyorsam öldüm demektir”

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