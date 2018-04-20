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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
20.04.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Çanakkale Savaşı’nda ölen ‘kardeş Anzaklar’ın peşinde

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Çanakkale Savaşı’nda ölen ‘kardeş Anzaklar’ın peşinde

Belçika’da bir ilaç fabrikasında çalışan ve aynı zamanda itfaiye eri olarak görev yapan 58 yaşındaki Geerhard Joos, 103 yıl önce Çanakkale’de yaşamını yitiren ‘kardeş Anzaklar’ın izini arıyor.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta savaşırken, öz kardeşleriyle birlikte hayatını kaybeden Anzakları ilgili makamlarda temin ettiği listeler ve mezar taşlarından tespit etmeye çalışan Joos, ‘kardeş Anzaklar’a ait bilgileri fotoğraflayarak kuracağı web sitesi üzerinden yakınlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. Fotoğraf tutkunu da olan Joos, 15 yıldır kurduğu hayalini gerçekleştirmek için Avrupa’da Western Front’ta (Batı Cephesi) başlattığı çalışmasını devam ettirmek üzere tarihi Gelibolu Yarıması’na gitti.
Çanakkale Savaşı’nda hayatlarını kaybedenlerin mezarlarını ziylaret eden Joos, aynı aileden vefat eden kardeşlerin isimlerini taradı.

Çanakkale Savaşı’nda ölen ‘kardeş Anzaklar’ın peşinde

‘TÜRKLER İÇİN BU TOPRAKLAR ÇOK ÖNEMLİ’
Geerhard Joos, ulaştığı bilgiler ışığında Çanakkale ve Western Front’ta bin 500’e yakın kardeşin hayatını kaybettiğini söyledi: “İsimlerin yazıldığı mezar taşlarının fotoğraflarını çekip, çekilen fotoğrafları hazırlayacağımız web sitesine koyacağız. İnsanların bu sayede bölgede hayatını kaybetmiş kardeşlerini görmelerini ve öğrenmelerini sağlayacağız. 1. Dünya Savaşı’nda kardeşlerini kaybeden askerlerin bir kısmı da Belçika ve Fransa’da Batı Cephesi’nde hayatını kaybetti. Burada bunları araştırıyoruz. Çanakkale’de bulunmaktan ve bu hayalimi gerçekleştirmekten dolayı mutluyum. 103 yıl önce tüm dünya için çok önemli bir savaş bu bölgede cereyan etti. Çanakkale Savaşı’nda hayatlarını kaybeden kardeş yabancı askerlerin adlarını Lone Pine, Helles Memorial, Shell Green ve diğer mezarlıklarda araştırdım. Türkler bu topraklara çok değer veriyor ve buralara çok güzel bakılıyor. Çanakkale’ye geldiğim ve burada kaldığım süre içerisinde her günüm benim için çok güzel geçti. Bana gerçekten misafirperverlik yapan Çanakkale halkına, alandaki rehberlere ve tüm Türklere çok teşekkür ediyorum.”

Çanakkale Savaşı’nda ölen ‘kardeş Anzaklar’ın peşinde

Joos, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkelerin vatandaşlarını bu toprakları ziyaret etmeye davet etti.
Geerhard Joos’a rehberlik yapan İlhami Gezici de savaşa katılan kardeş 3 askerin isminin Seddülbahir köyündeki Helles Anıtı’nda yer aldığını söyledi. Gezici, Arıburnu’nda ise iki kardeşin 7 Ağustos 1915’te aynı gün yaşamını yitirdiklerini ifade etti.

Çanakkale Savaşı’nda ölen ‘kardeş Anzaklar’ın peşinde

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