Çanakkale Savaşı’nda ölen ‘kardeş Anzaklar’ın peşinde
Belçika’da bir ilaç fabrikasında çalışan ve aynı zamanda itfaiye eri olarak görev yapan 58 yaşındaki Geerhard Joos, 103 yıl önce Çanakkale’de yaşamını yitiren ‘kardeş Anzaklar’ın izini arıyor.
Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta savaşırken, öz kardeşleriyle birlikte hayatını kaybeden Anzakları ilgili makamlarda temin ettiği listeler ve mezar taşlarından tespit etmeye çalışan Joos, ‘kardeş Anzaklar’a ait bilgileri fotoğraflayarak kuracağı web sitesi üzerinden yakınlarıyla buluşturmayı amaçlıyor. Fotoğraf tutkunu da olan Joos, 15 yıldır kurduğu hayalini gerçekleştirmek için Avrupa’da Western Front’ta (Batı Cephesi) başlattığı çalışmasını devam ettirmek üzere tarihi Gelibolu Yarıması’na gitti.
Çanakkale Savaşı’nda hayatlarını kaybedenlerin mezarlarını ziylaret eden Joos, aynı aileden vefat eden kardeşlerin isimlerini taradı.
‘TÜRKLER İÇİN BU TOPRAKLAR ÇOK ÖNEMLİ’
Geerhard Joos, ulaştığı bilgiler ışığında Çanakkale ve Western Front’ta bin 500’e yakın kardeşin hayatını kaybettiğini söyledi: “İsimlerin yazıldığı mezar taşlarının fotoğraflarını çekip, çekilen fotoğrafları hazırlayacağımız web sitesine koyacağız. İnsanların bu sayede bölgede hayatını kaybetmiş kardeşlerini görmelerini ve öğrenmelerini sağlayacağız. 1. Dünya Savaşı’nda kardeşlerini kaybeden askerlerin bir kısmı da Belçika ve Fransa’da Batı Cephesi’nde hayatını kaybetti. Burada bunları araştırıyoruz. Çanakkale’de bulunmaktan ve bu hayalimi gerçekleştirmekten dolayı mutluyum. 103 yıl önce tüm dünya için çok önemli bir savaş bu bölgede cereyan etti. Çanakkale Savaşı’nda hayatlarını kaybeden kardeş yabancı askerlerin adlarını Lone Pine, Helles Memorial, Shell Green ve diğer mezarlıklarda araştırdım. Türkler bu topraklara çok değer veriyor ve buralara çok güzel bakılıyor. Çanakkale’ye geldiğim ve burada kaldığım süre içerisinde her günüm benim için çok güzel geçti. Bana gerçekten misafirperverlik yapan Çanakkale halkına, alandaki rehberlere ve tüm Türklere çok teşekkür ediyorum.”
Joos, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkelerin vatandaşlarını bu toprakları ziyaret etmeye davet etti.
Geerhard Joos’a rehberlik yapan İlhami Gezici de savaşa katılan kardeş 3 askerin isminin Seddülbahir köyündeki Helles Anıtı’nda yer aldığını söyledi. Gezici, Arıburnu’nda ise iki kardeşin 7 Ağustos 1915’te aynı gün yaşamını yitirdiklerini ifade etti.
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