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‘Çanakkale dünyaya verilmiş tarih dersidir’

Kazım DOĞAN / FRANKFURT
19.03.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

Frankfurt’ta düzenlenen Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma töreninde konuşan Başkonsolos Karartı, tarihten gereken dersleri çıkarma, atalarımızın fedakarlarını çocuklara en güzel şekilde anlatma ve Cumhuriyet kazanımlarını daha da ileriye götürme konusunda herkese görev düştüğünü belirtti.

FRANKFURT Başkonsolosluğu’na bağlı Türk Kültür Merkezi’nde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma töreni düzenlendi. Öğretmen Betül Akdağ’ın sunduğu programda konuşan Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, şunları söyledi: “Bin yıldır Anadolu’yu kendine yurt edinen milletimiz, tam 103 yıl önce tüm yokluklara rağmen genci, yaşlısı, kadını erkeği, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bağımsızlığa olan inancını ortaya koymuş, esarete asla izin vermeyeceğini göstermiş, işgal kuvvetlerine karşı kazandığı zaferle tüm dünyaya tarihi bir ders vermiştir. Milletimizin ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten o azim, kararlılık ve cesaretiyle şekillenen birlik ruhu, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyet’in kurulmasıyla taçlanmıştır. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda Kıbrıs Barış Harekatı’nda, Kore’de, 15 Temmuz menfur darbe girişiminde, ve terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımız vatan uğruna sergilenen fedakarlığın sembolleridir. Hayatlarını vatan uğruna feda etmiş tüm şehitlerimizi ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı, saygı minnet ve rahmetle anıyoruz.”

‘Çanakkale dünyaya verilmiş tarih dersidir’
Burak Karartı

Başkonsolos Karartı, istiklal mücadelesinin en önemli kahramanlarından birinin de milletin vatanını koruma ve savunma azmini en iyi anlatan Mehmet Akif Ersoy olduğunu söyledi.

‘HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ, ŞAŞARIM’
Frankfurt Eğitim Ataşesi Bora Başaran da Çanakkale’de yaşananların İstiklal Marşı’nın “Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım” dizelerindeki bağımsızlık ateşinin gerçek anlamda ifade edilmesi bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı. Milli Marşı’n hiç eskimeyeceğini ve kalplerdeki yerini koruyacağını kaydeden Başaran, “Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un derin irfanıyla somutlaştırılan, vatan ve bayrak sevgisiyle ruh kazanan, milletimizin şanlı ve iftar edilecek mücadelesiyle zirveleşen, istiklalimizin edebi dizeleri, umarım hepimizin aynı değerde önemlidir. İstiklal Marşımız vicdanların direnişi, vatan sevgisinin dirilişini simgeliyor. Büyük bir aşk ve inanmışlıkla kaleme alınan dizeler bizim için ortak bir cevher, Türk milletine mensubiyetten gurur duyanların ortak hazinesidir” diye konuştu.

‘Çanakkale dünyaya verilmiş tarih dersidir’
Bora Başaran

İSTİKLAL MARŞI’NI EN İYİ O OKUDU
Törende ‘Hey onbeşli’ türküsüne konu olan çocukların cepheye gidişlerini anlatan belgesel duygusal anlar yaşattı. Hessen okullarında düzenlenen İstiklal Marşı’nı okuma yarışında ortaokullar kategorisinde en iyi dereceyi alan Usingen Christian Wirth Okulu öğrencisi Özlem Yıldız, ilkokullar kategorisinde Hanau Eichendorf Okulu’ndan Hilal Naz Dede ve Bad Vilbel Saarburg Okulu öğrencisi Efe Uslu birer madalya ile ödüllendirildi. İstiklal Marşı’nı kusursuz okuyan Özlem Yıldız büyük alkış aldı.

Etiketler: Çanakkale Zaferi , Frankfurt , şehitleri anma , avrupadan haberler
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