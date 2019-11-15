‘Camiler Uyum İçin’e 7 milyon Euro

PROJE, İslam cemiyetlerinin sivil toplum olarak yerel çevreyle ağını ve işbirliğini güçlendirmesini desteklemek, İslam cemiyetlerinin fahri çalışmalarını profesyonelleştirme amacını taşıyor. Toplumun beraberliği ve bütünlüğü için Müslümanlarla diyaloğun önemine değinen Seehofer, ‘Camiler Uyum İçin’ projesinin doğrudan İslam cemiyetlerine mali yardımı içerdiğini söyledi. Seehofer, “Ben bu projeyle toplumun bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağımıza inanıyorum” dedi.

Almanya’da bir belde belediye başkanının göçmenler ve yerli halkla yaptığı toplantıyı örnek gösteren Bakan Seehofer, bu toplantı sonucu aynı yerde yaşayan insanların birbirini yakından tanıma, dostluklar kurma ve ön yargıları bertaraf etme fırsatı bulduğunu belirtti. Seehofer, DİTİB’in Almanya’da imam eğitimi verme kararını da çok sevindirici bulduğunu vurguladı.

Federal Göçmen ve Müllteciler Dairesi (BAMF) Başkanı Hans-Eckhard Sommer ise projeyle camilerin topluma açılmasını, komşuluk ağlarının genişletilmesini amaçladıklarını söyledi. Projenin aynı zamanda Alevi cemaatlerini de kapsadığı belirtildi.

‘YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR’

Münih İslam Forumu Başkanı ve Penzberg Cami imamı Benjamin İdriz toplantıyı şöyle değerlendirdi: “Bu toplantıdan itibaren artık yeni bir dönem başlıyor. Devlet bundan sonra camilerin sosyal, kültürel, eğitim gibi çalışmalarına mali destek verecek. Bu çok önemli bir sinyal ve şu anlama geliyor; Devlet, cami potansiyelinin önemini gördü ve maddi katkı sağlamaya hazır. Bazı beldelerde oradaki yerli toplumla, kiliselerle, okullarla, belediyeyle hiç irtibatları olmayan camiler var. Devlet bu projeyle bu camilere ‘Siz de topluma açılın, belediyeyle, okullarla, kiliselerle, toplumla irtibata geçin. Ben size bu konuda mali destek vereceğim’ diyor. Uyum da, toplumla kaynaşmak demek zaten.”

‘CAMİLERİN KATKISI GÖRÜNÜR OLACAK’

DİTİB sözcüsü Zekeriya Altuğ ise şunları söyledi: “Bu proje, camilerin topluma katkısı ve faydasını görünür kılacak. Bizler, Almanya’da Müslümanlar ve cami dernekleri olarak birçok sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Ama bunlar kayda geçmiyor. Bunlar geniş toplum kesimleri ve resmi makamlar tarafından bilinmiyor. Bu proje sınırlı bir cemiyet grubuna ulaşacak ve sınırlı bir destek. Ancak İslam cemiyetlerinin çalışmalarını desteklemek, teşvik etmek için bir sinyal.”

Toplantıya, İslam cemiyetleri temsilcileri, sosyal hizmet veren kurum ve kuruluş yetkilileri de katıldı.