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‘Cami saldırılarına sessiz kalanları ibretle izliyoruz’

AA
20.03.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’da son dönemde artan cami saldırılarına ilişkin, “Bu terör ve şiddet olaylarına karşı demokrasiyi, hukuk devletini ve insan haklarını dilinden düşürmeyenlerin sessiz kalmalarını ve birkaç göstermelik üzüntü ifadesiyle geçiştirmelerini hayret ve ibretle takip ediyoruz” dedi.

ELÇİLİK binasında düzenlenen ‘Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ etkinliğinde konuşan Aydın, Türkiye’yi ve milleti bölmeye kalkışan terör örgütü yandaşlarının son haftalarda Almanya’daki Türk vatandaşlarına ve onların ibadethanelerine, derneklerine, iş yerlerine de saldırma cüretini gösterdiğine dikkati çekti. Yılbaşından bu yana bazıları kundaklama olmak üzere 25 civarında camiye alçakça saldırıda bulunulduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:
“Vatandaşlarımızın maruz kaldığı ve en şiddetli şekilde kınadığımız bu terör ve şiddet olaylarına karşı demokrasiyi, hukuk devletini ve insan haklarını dilinden düşürmeyenlerin sessiz kalmalarını ve birkaç göstermelik üzüntü ifadesiyle geçiştirmelerini hayret ve ibretle takip ediyoruz. Bu çifte standart ve ikiyüzlülüğe bir an önce son verilmesini bekliyor, vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın korunması, saldırganların da bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılmaları talebimizi bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz.”

GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMALI
Büyükelçi Aydın, Çanakkale Zaferi’nin Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olduğunu dile getirerek, ecdadın zor şartlar altında hayatı pahasına verdiği bu mücadelenin iyi şekilde anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.
Etkinliğe, eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Etiketler: avrupadan haberler , Ali Kemal Aydın , Berlin , cami saldırıları
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