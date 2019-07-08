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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
08.07.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Çalışanların ‘kısa mesai’ korkusu

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Çalışanların ‘kısa mesai’ korkusu

Almanya’da VW, Ford gibi büyük şirketlerinin binlerce işçi çıkaracağı haberlerinin ardından otomobil ve makine sanayii çalışanlarını kısa mesai korkusu sardı.

FEDERAL İş Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, mart ayında Almanya çapında kısa mesai çalışanların sayısı 42 bine çıktı. Bu sayı bir yıl önce 27 bindi. Ayrıca bu yaz Almanya’da çok sayıda şirket kısa mesai planlıyor. Her 12 sanayi şirketinden biri kısa mesaiye gidecek. Alman sanayisi bir daralma yaşıyor ve eğer istikrar sağlanamazsa daralmanın diğer sektörlere de sıçramasından korkuluyor.
Kısa mesaide iş yerleri bir yıl boyunca çalışanlarının çalışma süresini kısaltıyor. Kısa mesaide ücretlerin yüzde 60’ını Federal İş Ajansı üstleniyor. Ekonomi uzmanları Almanya’da kitlesel bir işsizlik dalgası beklemiyor. Ancak ticari savaşların kitlesel işsizliği tetikleyebileceği tehlikesi de göz ardı edilmiyor.

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