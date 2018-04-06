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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
06.04.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Cadogan Hall’de 57. Alay’a ağıt

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Cadogan Hall’de 57. Alay’a ağıt

Bestekar Can Atilla’nın dünya barışına çağrıda bulunduğu ‘57. Alay-Gelibolu Senfoni No: 2’ adlı eseri, çok sesli müziğin dünyaca tanınan en başarılı temsilcilerinden İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile birlikte Türk ve ABD’li solistler tarafından icra edildi.

LONDRA merkezindeki Cadogan Hall’deki konser, 1915-16’te Çanakkale Savaşı’na katılan askerleri ve aralarında oluşan dostluğu anmak için düzenlendi. Konserden önce bir konuşma yapan Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, konserin Çanakkale Savaşı’nda ölenleri onurlandırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Çanakkale’de ağır kayıplar verilmesine rağmen 20’nci yüzyılın en centilmen savaşı olduğunu belirten Bilgiç, Atatürk’ün önderliğinde bu çetin mücadeleden galip çıkan Türk milletinin sahip olduğu Gelibolu ruhu ile paylaşılan acıların nasıl kalıcı barış ve olağanüstü bir dostluğa dönüşebileceğini gösterdiğinin altını çizdi. 

Cadogan Hall’de 57. Alay’a ağıt

Dünyaca ünlü yazar Louis de Bernières’in Birds Without Wings (Kanatsız Kuşlar) isimli romanının, tarihi arka planı anlatan eşsiz tanıtım bölümünü okuması ile başlayan konserde, Can Atilla’nın Çanakkale Savaşının 100. yılı dolayısıyla bestelediği “57. Alay-Gelibolu Senfoni No:2” (Symphony No:2 ‘Gallipoli’- The 57th Regiment) adlı eseri icra edildi. Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Direktörü ve Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Şef Burak Tüzün yönetimindeki orkestraya, Soprano Angela Ahıskal ile Solo Viyolensel Onur Şenler solist olarak eşlik etti.

Cadogan Hall’de 57. Alay’a ağıt


Çanakkale Dostluk Konseri’nin repertuvarında, Thomas Tallis’den ‘Vaughan Williams’ Fantasia on a Theme’, Butterworth’dan ‘A Shropshire Lad’, Elgar’dan ‘Enigma Variations’-Nimrod & Finale isimli eserler de yer aldı.

Cadogan Hall’de 57. Alay’a ağıt

ATATÜRK’ÜN EMSALSİZ SÖZLERİ
Can Atilla’nın, yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından tamamladığı ağıt niteliğindeki eseri, Çanakkale Cephesi’nin kahraman 57. Alay’ını anlatıyor. Dört bölümden oluşan senfonide, savaşın acılarından başka Atatürk’ün zaferdeki rolü ve ANZAK ailelerine yazmış olduğu emsalsiz sözleri de yer alıyor: “Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanının toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız.
Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz! Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.”

Cadogan Hall’de 57. Alay’a ağıt

Geceden elde edilen gelirin bir kısmının Commonwealth Şehitlik Komisyonu’nun yardım kolu olan ve Gelibolu Yarımadası’ndaki, neredeyse 50.000 kişilik bölüğün mezarlarının bakımını ve muhafazasını üstlenen Commonwealth Şehitlik Vakfı’na bağışlanacağı kaydedildi.

Cadogan Hall’de 57. Alay’a ağıt

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