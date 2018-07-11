Büyükelçi: Mahkeme; Türk toplumunun vicdanını rahatlatmadı
Münih’teki NSU’nun son duruşmasını izleyen Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, kararın vicdanları rahatlatmadığını söyledi.
BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, mahkemenin kararını değerlendirdi. Ali Kemal Aydın, “Mahkeme federal savcılığın talep ettiği cezaların altında kaldı. Bu karar Türk toplumunun vicdanını rahatlatan bir karar değil. Ayrıca mahkeme olayları tüm yanıyla aydınlatmakta yetersiz kaldı. Bu dava kapanmamıştır” dedi.
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