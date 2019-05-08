Bursa Mehter Takımı Avrupa’yı fethetti
Hollanda’nın Enschede şehri ve Almanya’nın Frankfurt şehrinde Türk kültürünü tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak için düzenlenen festivallere Bursa Kayı Mehter Takımı damga vurdu.
HOLLANDA’NIN Enschede geçtiğimiz günlerde Türk Kültür Festivali düzenlendi. Açılış töreninde marşlar çalan mehter takımı, Hollandalıların gönlünü fethetti. Hollanda’nın ardından Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Türk Festivaline katılan Bursa Kayı Mehter Takımı her kesimin takdirini topladı.
HAYRANLIKLA DİNLEDİLER
Türk kültürünü birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak maksadıyla düzenlenen festivallerde, mehter takımı gösterisi vatandaşlar tarafından da hayranlıkla dinlenirken, ziyaretçiler o anları cep telefonuyla kayıt ettiler.
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