Burka yasağına 53. madde tepkisi

ÜLKENİN önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblad (AD), burka yasağına ilişkin haberinde, halkın, burkalı bir kadından rahatsız olması halinde sözlü ve fiziki müdahale hakkına sahip olduğunu yazdı. Gazete bu hakkın, Hollanda Ceza Kanunu’nun, “sivil halkın, bir kişinin suç işlediğine şahit olması durumunda fiziki müdahalede bulunabileceğini” öngören 53. maddesi kapsamına girdiğini ve burka yasağının da bu kapsamda değerlendirileceğini ileri sürdü.

ŞİDDETE TEŞVİK

Ülkede başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda kişi, sosyal medyadan, bu madde doğrultusunda sivillerin müdahale hakkından ve gazetenin haberiyle adeta Müslümanları hedef göstermesinden rahatsız olduklarını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, gazeteyi, böyle bir haber yaparak kişileri şiddete teşvik etmek ve İslam karşıtlarına yol göstermekle suçladı.

‘KIZLARIMIZI KORUMA ZORUNDAYIZ’

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinden ayrılarak İslamiyet’i seçen ve Birlik Partisi lideri olan Arnoud Van Doorn, “Toplu taşıma araçları, hastane ya da okullarda bulunan burkalı kadınlara halk tarafından müdahale serbest. Yani şimdi İslam düşmanları elindeki birayla burkalı kardeşlerimize fiziksel müdahalede bulunabilecek. Bu durum annelerimizi, kız kardeşlerimizi ve kızlarımızı korumak zorunda olduğumuzu gösteriyor” açıklamasında bulundu.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Müslümanların kurduğu Nida Partisi yönetimi de gazetenin haberinden kaygı duyduklarını belirterek, “Sembolik bir zorba önlemle başlayan burka yasağının pratikte çok büyük ve geniş etkileri var. Bireysel özgürlüğün kısıtlanmasının yanı sıra insanlar bundan sonra kendi başlarına hareket edip kahramanca hareket ettiklerini zannedecekler. Bu kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

‘BU İĞRENÇ’

Hollandalı avukat Wil Eikelboom da “AD gazetesi bugün polis gelene kadar sivil bir kişinin burkalı bir kadını toplu taşıma aracında yere yatırarak, ona müdahale edebileceğinin ipucunu veriyor. Bu iğrenç” ifadesini kullandı.

POLİS DEVREYE GİRECEK

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren, kişilerin, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatmasının yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, yasağın geçerli olduğu söz konusu yerlerde çalışanların, burkalı kadınların yüzünü açmasını veya binayı terk etmesini isteyebileceği, buna uyulmadığı takdirde ise polisin devreye girebileceği ve kişinin ceza alma riski olduğu belirtildi. Yasağın, yüzünü işi nedeniyle kapatmak zorunda kalan kişileri, uzun süre hastanede kalan hasta ve onun ziyaretçileri ile eğlence ve kültürel etkinliklerde kullanılan maskeli giysileri kapsamadığı kaydedildi.

CEZALARI NİDA PARTİSİ ÖDEYECEK

Hollanda’da yaklaşık 150 burkalı kadın olduğu tahmin ediliyor. Hollanda basınında çıkan haberlerde ise burka yasağına uymayanların en az 150 Euro para cezasına çarptırılacağı belirtildi. Ülkede Müslümanların kurduğu Nida partisi, iki hafta önce burka yasağı kapsamında verilecek cezaları üstleneceklerini duyurmuştu.

AF ÖRGÜTÜ YASAĞA KARŞI

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi de bu hafta sosyal medya üzerinden, kadınların giyimlerinde seçme özgürlüğüne sahip olduğunu belirterek yasağa karşı olduklarını duyurmuştu.

DANIŞTAY TAVSİYE ETMİYOR

Din özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle Hollanda Danıştayı tarafından tavsiye edilmeyen yasa, 2016’da Temsilciler Meclisi tarafından çoğunlukla kabul edilmişti. Hollanda Senatosu da geçen sene, uzun süredir üzerinde tartışılan tasarıyı onaylamıştı. Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht belediye başkanları geçen yıl, yasayı uygulamayı düşünmediklerini açıklamışlardı.