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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.01.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Bundesliga'nın 19. hafta açılış maçında Hertha Berlin'in konuğu Schalke

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Bundesliga'nın 19. hafta açılış maçında Hertha Berlin'in konuğu Schalke

Bundesliga'da 19. haftada lider Dortmund ve ikinci sıradaki B. Münih, ligde sıkıntılı haftalar geçiren Hannover ve Stuttgart ile kendi sahalarında oynuyorlar.

BUNDESLIGA'da 19.haftanın açılış maçı yarın akşam Berlin'de oynanacak.

Bundesliganın 19. hafta açılış maçında Hertha Berlinin konuğu Schalke

Açılış maçında Hertha Berlin'in konuğu Schalke. İki takım arasındaki karşılaşma Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam saat 20.30'da start alacak.

Bundesliganın 19. hafta açılış maçında Hertha Berlinin konuğu Schalke

Ligde 27 puanla yedinci sırada bulunan Hertha'da sakat futbolcu bulunmuyor. Hertha ideal ilk 11'i ile sahada mücadele edecek. 21 puanla 12. sırada yer alan Schalke'de Suat Serdar'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

CUMARTESİ ALTI KARŞILAŞMA
Ligde cumartesi günü altı karşılaşma oynanacak. Lig lideri Dortmund cumartesi saat 15.30'da üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla son sıralara gerileyen Hannover'i ağırlayacak. Lider, seyircisi önünde oynayacağı yılın ilk lig maçında farklı galip gelme hesapları yapıyor. Hannover'de ise hedef en azından bir puanla deplasmandan dönmek. Bu sezon beklenmedik başarı gösteren M'Gladbach sahasında Augsburg'u ağırlıyor.

Gladbach zirveden kopmama hesapları içindeyken, Augsburg alt sıralardan kurtulmak için gerekli puan veya puanlar peşinde.

BAYERN MÜNİH'İN RAKİEBİ STUTTGART
Pazar günü ise iki karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Bayern Münih'in ligde sıkıntılı dönem geçiren Stuttgart'ı ağırlıyor. Üst üste yenilgiler alan Stuttgart'ı saat 15.30'da Allianz Arena'da konuk edecek olan B. Münih, bu maçta da galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor. B. Münih son altı haftada oynadığı tüm lig maçlarında üçer puan çıkardı. B. Münih'te sakatlıkları süren Robben ve Ribery maç kadrosunda yer almayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında Düsseldorf ligin güçlü ekibi RB Leipzig'i ağırlıyor. Maç saat 18.00'de başlayacak.

19. Hafta maç programı şöyle:

YARIN
Hertha Berlin - Schalke (20.30)

CUMARTESİ
Dortmund - Hannover (15.30)
M'Gladbach - Augsburg (15.30)
Freiburg - Hoffenheim (15.30)
Mainz - Nürnberg (15.30)
Wolfsburg - Leverkusen (15.30)
W. Bremen - Frankfurt (18.30)

PAZAR
B. Münih - Stuttgart (15.30)
Düsseldorf - RB Leipzig (18.00)

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