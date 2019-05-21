Bundesliga'da yılın futbolcusu Havertz
BUNDESLIGA'da yılın futbolcusu Kai Havertz seçildi. Leverkusen'de forma giyen 19 yaşındaki Havertz, Bild Gazetesi'nin okurlarının oyunu alarak en başarılı futbolcu unvanını kazandı. Yarım milyondan fazla futbolseverin katılımıyla yapılan oylamada genç futbolcu, oyların yüzde 40'ını alarak listede ilk sırada yer aldı. En başarılı futbolcu kategorisinde Dortmund Kaptanı Marco Reus ikinci oldu.
Havertz, bu sezon müthiş bir çıkış yaptı. 17 gol attı. Bu gollerin 9'u ile takımı 1-0 öne geçti. Havertz 34 lig maçının tamamında forma giydi. Ayrıca takımının Avrupa Ligi maçlarında da 6 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda üç gol attı.Sezonu 42 resmi maç ve 20 golle tamamlayan Havertz, Bundesliga tarihinde de bir sezonda en çok gol atan genç futbolcu olmayı başardı. Bu sezon en iyi çıkışı yapan futbolcu ise Frankfrut'lu Luka Joviç olurken, onu Bayern Münih ve Alman milli takım futbolcusu Serge Gnabry izledi. Hayal kırıklığı yaratan futbolcuların başında ise Jerome Boateng geliyor. Sebastian Rudy de bekleneni veremeyerek hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer aldı.YILIN EN İYİ TAKIMI
Bild Gazetesi okurları Frankfurt'u yılın takımı olarak seçerken, lig şampiyonluğunu kazanan Bayern Münih ise en başarılı ikinci takım olarak gösterildi. Okurlar, yılın teknik direktörü olarak da Frankfurt'un çalıştırıcısı Adi Hütter'i liste başı yaptı. Bayern Münih'e veda eden Fransız futbolcu Ribery'in son haftada Frankfurt'a attığı gol yılın golü olarak ilk sırayı aldı. Dortmund'un sezon başında renklerine bağladığı İspanyol golcü Paco Alcacer, en verimli transfer olarak açık ara ilk sırada gösterildi. Alcacer'i Goretzka izledi.
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