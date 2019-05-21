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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
21.05.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Bundesliga'da yılın futbolcusu Havertz

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Bundesliga'da yılın futbolcusu Havertz

BUNDESLIGA'da yılın futbolcusu Kai Havertz seçildi. Leverkusen'de forma giyen 19 yaşındaki Havertz, Bild Gazetesi'nin okurlarının oyunu alarak en başarılı futbolcu unvanını kazandı. Yarım milyondan fazla futbolseverin katılımıyla yapılan oylamada genç futbolcu, oyların yüzde 40'ını alarak listede ilk sırada yer aldı. En başarılı futbolcu kategorisinde Dortmund Kaptanı Marco Reus ikinci oldu.

Havertz, bu sezon müthiş bir çıkış yaptı. 17 gol attı. Bu gollerin 9'u ile takımı 1-0 öne geçti. Havertz 34 lig maçının tamamında forma giydi. Ayrıca takımının Avrupa Ligi maçlarında da 6 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda üç gol attı.

Bundesligada yılın futbolcusu Havertz
Sezonu 42 resmi maç ve 20 golle tamamlayan Havertz, Bundesliga tarihinde de bir sezonda en çok gol atan genç futbolcu olmayı başardı. Bu sezon en iyi çıkışı yapan futbolcu ise Frankfrut'lu Luka Joviç olurken, onu Bayern Münih ve Alman milli takım futbolcusu Serge Gnabry izledi. Hayal kırıklığı yaratan futbolcuların başında ise Jerome Boateng geliyor. Sebastian Rudy de bekleneni veremeyerek hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer aldı.
Bundesligada yılın futbolcusu Havertz
YILIN EN İYİ TAKIMI
Bild Gazetesi okurları Frankfurt'u yılın takımı olarak seçerken, lig şampiyonluğunu kazanan Bayern Münih ise en başarılı ikinci takım olarak gösterildi. Okurlar, yılın teknik direktörü olarak da Frankfurt'un çalıştırıcısı Adi Hütter'i liste başı yaptı. Bayern Münih'e veda eden Fransız futbolcu Ribery'in son haftada Frankfurt'a attığı gol yılın golü olarak ilk sırayı aldı. Dortmund'un sezon başında renklerine bağladığı İspanyol golcü Paco Alcacer, en verimli transfer olarak açık ara ilk sırada gösterildi. Alcacer'i Goretzka izledi.

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