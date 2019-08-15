Sezon iki dostun rekabetiyle başlıyor

BUNDESLIGA’nın 2019-2020 sezonu, Münih Allianz Arena’da son şampiyon Bayern Münih ile Hertha Berlin arasında oynanacak karlılaşma ile başlıyor. Cuma günü 20.30’da başlayacak maç, Hertha Berlin’in Teknik Direktörü Ante Coviç’in Bundesliga’daki ilk karşılaşması olacak. Covic ile Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovaç yakın iki arkadaş. Bayen Münih ile Hertha Berlin kadar iki teknik direktörün performansları da merak konusu.

AÇILIŞTA AFFETMİYOR

Bayern Münih sezonun açılış maçlarında hep kazanıyor. Son yedi yıldır tüm açılış maçlarında galip gelen Bayern Münih’in bu seriyi sürdürüp sürdüremeyeceği de merak konusu. Bayern Münih’te defansta Boateng’in oynaması bekleniyor. Kovaç ilk 11’de Müller’e de şans tanıyacak. Hertha Berlin’de altı sakat futbolcu bulunuyor.

CUMARTESİ ALTI MAÇ VAR

Cumartesi günü ise ligde altı karşılaşma oynanacak. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Dortmund, sezonun ilk haftasında Augsburg’u konuk ediyor. Sarı siyahlarda yeni transfer Brandt’ın yedek soyunması bekleniyor. Hazard ve Hummels ise Dortmund’un ilk 11’inde görev alacak.

TÜRKLERİN MAÇI

Sezonun ilk haftasında Werder Bremen Düsseldorf’u ağırlayacak. Werder Bremen’de Nuri Şahin ile Ömer Toprak, Düsseldorf’ta ise milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman forma giyecek. Türk futbolcuların düellosu şeklinde geçecek karşılaşma cumartesi saat 15.30’da oynanacak. Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise Mönchengladbach ile Schalke arasında oynanacak. Schalke’de Suat Serdar’ın ilk 11’de oynaması bekleniyor. Milli futbolcu Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle yeni takımının ilk maçında forma giyemeyecek. Kerem Demirbay’ın kadrosunda yer aldığı Leverkusen’in ilk hafta rakibi ligin yeni ekibi Paderborn.

TARİHİNDEKİ İLK BUNDESLIGA MAÇI

Pazar günü ise iki karşılaşma oynanacak. Tarihinde ilk kez Bundesliga’ya yükselen ve ilk maçını oynayacak olan Union Berlin’in rakibi RB Leipzig. Union Berlin’in sahasında onanacak karşılaşmada RB Leipzig’de çok sayıda sakat futbolcu bulunuyor. RB Leipzig ile ilk kez bir Bundesliga maçına çıkacak olan Teknik Direktör Julian Nagelsmann, bu maçta 6 önemli futbolcusundan yoksun olacak. İki takım arasındaki karşılaşmanın başlama saati 18.00. Pazar günü Frankfurt ile Hoffenheim da karşı karşıya geliyor. Geçen sezonun iki flaş takımı yıldız futbolcularını sattı. İki takım da yeni kadro kurdu.

İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

CUMA

B. Münih - Hertha Berlin (20.30)

CUMARTESİ (15.30)

Dortmund - Augsburg

Werder Bremen - Düsseldorf

Leverkusen - Paderborn

Wolfsburg - Köln

Freiburg - Mainz

M’gladbach - Schalke (18.30)

PAZAR

Frankfurt - Hoffenheim (15.30)

Union Berlin - RB Leipzig (18.00)