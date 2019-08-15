Sezon iki dostun rekabetiyle başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSezon iki dostun rekabetiyle başlıyor
GeriAvrupa Sezon iki dostun rekabetiyle başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
15.08.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Sezon iki dostun rekabetiyle başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sezon iki dostun rekabetiyle başlıyor

Bundesliga’da sezonun açılış maçında son şampiyon Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin’i ağırlıyor. Cuma akşamı saat 20.30’da oynanacak karşılaşma iki iyi dostu da karşı karşıya getiriyor. Bayern Münih ve Hertha Berlin’in teknik direktörleri Kovaç ve Coviç, ilk kez birbirine Bundesliga’da rakip oluyor.

BUNDESLIGA’nın 2019-2020 sezonu, Münih Allianz Arena’da son şampiyon Bayern Münih ile Hertha Berlin arasında oynanacak karlılaşma ile başlıyor. Cuma günü 20.30’da başlayacak maç, Hertha Berlin’in Teknik Direktörü Ante Coviç’in Bundesliga’daki ilk karşılaşması olacak. Covic ile Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovaç yakın iki arkadaş. Bayen Münih ile Hertha Berlin kadar iki teknik direktörün performansları da merak konusu.

AÇILIŞTA AFFETMİYOR
Bayern Münih sezonun açılış maçlarında hep kazanıyor. Son yedi yıldır tüm açılış maçlarında galip gelen Bayern Münih’in bu seriyi sürdürüp sürdüremeyeceği de merak konusu. Bayern Münih’te defansta Boateng’in oynaması bekleniyor. Kovaç ilk 11’de Müller’e de şans tanıyacak. Hertha Berlin’de altı sakat futbolcu bulunuyor.

CUMARTESİ ALTI MAÇ VAR
Cumartesi günü ise ligde altı karşılaşma oynanacak. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Dortmund, sezonun ilk haftasında Augsburg’u konuk ediyor. Sarı siyahlarda yeni transfer Brandt’ın yedek soyunması bekleniyor. Hazard ve Hummels ise Dortmund’un ilk 11’inde görev alacak.

TÜRKLERİN MAÇI
Sezonun ilk haftasında Werder Bremen Düsseldorf’u ağırlayacak. Werder Bremen’de Nuri Şahin ile Ömer Toprak, Düsseldorf’ta ise milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman forma giyecek. Türk futbolcuların düellosu şeklinde geçecek karşılaşma cumartesi saat 15.30’da oynanacak. Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşması ise Mönchengladbach ile Schalke arasında oynanacak. Schalke’de Suat Serdar’ın ilk 11’de oynaması bekleniyor. Milli futbolcu Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle yeni takımının ilk maçında forma giyemeyecek. Kerem Demirbay’ın kadrosunda yer aldığı Leverkusen’in ilk hafta rakibi ligin yeni ekibi Paderborn.

TARİHİNDEKİ İLK BUNDESLIGA MAÇI
Pazar günü ise iki karşılaşma oynanacak. Tarihinde ilk kez Bundesliga’ya yükselen ve ilk maçını oynayacak olan Union Berlin’in rakibi RB Leipzig. Union Berlin’in sahasında onanacak karşılaşmada RB Leipzig’de çok sayıda sakat futbolcu bulunuyor. RB Leipzig ile ilk kez bir Bundesliga maçına çıkacak olan Teknik Direktör Julian Nagelsmann, bu maçta 6 önemli futbolcusundan yoksun olacak. İki takım arasındaki karşılaşmanın başlama saati 18.00. Pazar günü Frankfurt ile Hoffenheim da karşı karşıya geliyor. Geçen sezonun iki flaş takımı yıldız futbolcularını sattı. İki takım da yeni kadro kurdu.

İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

CUMA
B. Münih - Hertha Berlin (20.30)

CUMARTESİ (15.30)
Dortmund - Augsburg
Werder Bremen - Düsseldorf
Leverkusen - Paderborn
Wolfsburg - Köln
Freiburg - Mainz
M’gladbach - Schalke (18.30)

PAZAR
Frankfurt - Hoffenheim (15.30)
Union Berlin - RB Leipzig (18.00)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Berlin’de bu caddelere dikkat! Yasak başlıyor
Sezon iki dostun rekabetiyle başlıyor
‘Kendimi Almanya’da misafir gibi hissediyorum’
Mahkeme izin verdi, Salvini itiraz etti, Savunma Bakanı imzalamadı!