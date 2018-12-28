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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraflar: Facebook
28.12.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Bundesliga'da seyirci bereketi

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Bundesliga'da seyirci bereketi

Bundesliga'da 2018-2019 Sezonu'nun ilk yarısında oynanan maçları 6 milyon 500 binden fazla biletli seyirci izledi. En çok seyirciyi çeken Dortmund kulübü oldu. 17 haftalık maratonda maç başına düşen seyirci ortalaması 42 bin 920'i buldu.

BUNDESLIGA dünyada en çok seyirci çeken liglerin başında geliyor. Yüksek kapasiteli ve modern statlarda oynanan lig maçlarında seyirciler tribünleri bu sezonda da doldurdu. 2018-2019 sezonun'un ilk yarısında Bundesliga'da oynanan 153 lig karşılaşmasını 6 milyon 566 bin 769 biletli seyirci izledi. Dortmund ve B. Münih kulüpleri 600 bin bandını aştı.

Bundesligada seyirci bereketi

DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE OYNANDI
Bundesliga'da 18 takım mücadele ediyor. Takımların maçlarını oynadıkları statların toplam kapasitesi 876 bin 534. Statlar arasında en büyük kapasiteye sahip olan ise lig lideri Dortmund'un maçlarını oynadığı Signal Iduna Park. Sarı siyahların stadı 81 bin 365 seyirci kapasiteli. lider sahasında oynadığı maçlarda bu yıl yüzde 98.9 doluluk oranına ulaştı. Dortmund'un, kendi sahasında oynadığı maçları toplam 724 bin 890 biletli seyirci izledi. Maç başına ortalama seyirci sayısı 80 bin 543'ü buldu. B. Münih'in sahasında oynanan tüm maçlarda biletlerin tamamı satıldı. Allianz Arena'da oynanan her bir maçı 75 bin kişi izledi. Son şampiyon toplam 600 bin seyirci çekti. Böylece Bundesliga takımları arasında yüzde yüz kapasiteyle maçlarını oynayan tek takım B. Münih oldu.

FREİBURG VE SCHALKE
Yüzde yüz kapasiteyle olmasa da Freiburg ve Schalke de yüzde 99.6 ve yüzde 99.3 doluluk oranını yakalayarak neredeyse tüm maçlarının biletlerini satmayı başardı. 24 bin kapasiteyle ligin en düşük kapasiteli stadı olan Schwarzwald Stadı'nda maçlarını oynayan Freiburg, toplam 215 bin 100 seyircinin önünde oynadı. Maç başına ortalama 23 bin 900'u buldu. Ligde aldığı olumlu sonuçlarla dikkat çeken Hertha Berlin ise beklediği oranda seyirciyi tribüne çekemedi. 74 bin 649 kapasiteli Berlin Olimpiyat Stadı bu sezon yüzde 66.9 doluluk oranına ulaşabildi. Hertha bu düşük orana rağmen sahasındaki maçları toplam 399 bin 373 seyircinin önünde oynayarak en çok seyirci çeken takımlar sıralamasında beşinci sırada yer aldı. Aldığı olumsuz sonuçlara rağmen Stuttgart seyircisi takımını yalnız bırakmadı. Stuttgart geride kalan 16 haftada 442 bin 649 bilet sattı.

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