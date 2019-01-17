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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
17.01.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Bundesliga'da hasret yarın sona eriyor

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Bundesliga'da hasret yarın sona eriyor

BUNDESLIGA'ya verilen yaklaşık bir aylık süre sona eriyor. 2018-2019 Sezonu'nun ikinci yarısı yarın Hoffenheim ile Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşmayla start alıyor. İki takım arasındaki maçın başlama saati 20.30. Varılan anlaşma gereği yılın ilk lig karşılaşmasını Alman İkinci Kanalı ZDF canlı yayınlayacak.

Deplasmanda Kerem Demirbay'ın formasını giydiği Hoffenheim'a konuk olacak B. Münih'te Ribery ve Robben yer almayacak. Büyük ihtimalle sezon sonunda takımdan da ayrılacak iki tecrübeli isim yerine Fransız milli Coman ve Alman milli Gnabry forma giyecek.

Ligde lider Dortmund'un altı puan gerisinde ikinci sırada bulunan B. Münih, yılın ilk maçında üç puanı hedefliyor. İkinci yarı hazırlıklarını Daho'da yapan B. Münih'de Teknik Direktör Niko Kovaç, taktik değişikliğine de gitti. Kovaç, takımını iki ön liberolu sisteme göre oynatacak. Bu mevkide Goretzka ve Thiago'yi görevlendirecek. Hoffenheim'da Kerem Demirbay'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

HAFTANIN MAÇI LEİPZİG'DE
Sezonun ilk yarısını beklenmedik bir başarıyla tamamlayan Dortmund ise 2019 yılında ligdeki ilk maçını deplasmanda RB Leipzig ile oynayacak.

Lige verilen arada çalışkanlığıyla dikkat çeken ve Teknik Direktör Lucian Favre'nin gözüne girmeyi başaran Ömer Toprak'ın ilk maçta ilk 11'de oynaması sürpriz olmayacak. Ömer Toprak, sezonun ilk yarısında hemen hemen hiç forma yüzü görmedi.

Dortmund hazırlık maçlarının tümünü kazanarak formunu sürdürdüğünü gösterdi. Karşılaşmanın favorisi Dortmund.

Sezonun ikinci yarısının ilk hafta maç programı şöyle:

YARIN
Hoffenheim - B. Münih (20.30)

CUMARTESİ
Leverkusen - M'gladbach (15.30)
Stuttgart - Mainz (15.30)
Frankfurt - Freiburg (15.30)
Augsburg - Düsseldorf (15.30)
Hannover - W. Bremen (15.30)
RB Leipzig - Dortmund (18.30)

PAZAR
Nürnberg - Hertha Berlin (15.30)
Schalke - Wolfsburg (18.00)

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