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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
18.04.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Bulgarlar alışverişe, Yunanlar eğlenmeye gidiyor

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Bulgarlar alışverişe, Yunanlar eğlenmeye gidiyor

Yunan ve Bulgar turistlerin de sık ziyaret ettiği Edirne’de, havaların ısınmasıyla turizm hareketliliği arttı. Sınır kapılarında önceki yıllarda gurbetçilerin giriş çıkışı nedeniyle görülen yoğunluk, yabancı turistlerin ziyareti nedeniyle artık yılın her günü gözlenebiliyor.

TURİSTLERİN beklentilerinin pek çoğunu aynı anda karşılayabilen özelliği ile yerli turistlerin olduğu kadar yabancı ziyaretçilerin de gözdesi Edirne, doğa, inanç, deniz, kültür, sağlık turizmlerinin tamamını barındırıyor.
Sınır komşusu olmaları nedeniyle Yunan ve Bulgar turistlerin de sıkça ziyaret ettiği Edirne’de, havaların ısınmasıyla günübirlik ve konaklamalı turizm hareketliliği arttı.

Bulgarlar alışverişe, Yunanlar eğlenmeye gidiyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “2018 yılında Edirne’ye gelen Bulgaristan, Yunanistan ve Romanyalı turist sayısı 2 milyon 100 bin civarında. Bu insanların gelişi ‘Edirne ucuz’ diye değil, buraya gelmek bir alışkanlık oldu. Burada, kendi ülkelerinden daha kaliteli oteller var. Gastronomisi her damak tadına hitap ediyor. Alışveriş turizmi ve müzeleri zaten ayrı bir çekim noktası” dedi.

Bulgarlar alışverişe, Yunanlar eğlenmeye gidiyor

RESTORANLAR YUNAN TURİSTLERLE DOLU
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kente en çok Yunan ve Bulgar turistlerin geldiğini söyledi. Bacıoğlu, Bulgaristan’dan daha çok alışveriş için ziyaretçi geldiğini anlatarak, “Yunan turistlerin büyük bölümü ise hamam kültürü ve gastronomi için geliyor. Akşamları restoranlarda sıklıkla Yunan turistleri görmek mümkün” diye konuştu.

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