Bulgarlar alışverişe, Yunanlar eğlenmeye gidiyor
Yunan ve Bulgar turistlerin de sık ziyaret ettiği Edirne’de, havaların ısınmasıyla turizm hareketliliği arttı. Sınır kapılarında önceki yıllarda gurbetçilerin giriş çıkışı nedeniyle görülen yoğunluk, yabancı turistlerin ziyareti nedeniyle artık yılın her günü gözlenebiliyor.
TURİSTLERİN beklentilerinin pek çoğunu aynı anda karşılayabilen özelliği ile yerli turistlerin olduğu kadar yabancı ziyaretçilerin de gözdesi Edirne, doğa, inanç, deniz, kültür, sağlık turizmlerinin tamamını barındırıyor.
Sınır komşusu olmaları nedeniyle Yunan ve Bulgar turistlerin de sıkça ziyaret ettiği Edirne’de, havaların ısınmasıyla günübirlik ve konaklamalı turizm hareketliliği arttı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “2018 yılında Edirne’ye gelen Bulgaristan, Yunanistan ve Romanyalı turist sayısı 2 milyon 100 bin civarında. Bu insanların gelişi ‘Edirne ucuz’ diye değil, buraya gelmek bir alışkanlık oldu. Burada, kendi ülkelerinden daha kaliteli oteller var. Gastronomisi her damak tadına hitap ediyor. Alışveriş turizmi ve müzeleri zaten ayrı bir çekim noktası” dedi.
RESTORANLAR YUNAN TURİSTLERLE DOLU
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kente en çok Yunan ve Bulgar turistlerin geldiğini söyledi. Bacıoğlu, Bulgaristan’dan daha çok alışveriş için ziyaretçi geldiğini anlatarak, “Yunan turistlerin büyük bölümü ise hamam kültürü ve gastronomi için geliyor. Akşamları restoranlarda sıklıkla Yunan turistleri görmek mümkün” diye konuştu.
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