Bugün koltuk onların!
Türkiye’de olduğu gibi yurt dışı temsilciliklerinde de yöneticiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla koltuklarını çocuklara teslim etti.
BİR grup çocuğu makamında kabul eden Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, onlara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlattı. Başkonsolosu ziyaret eden Bensu Küçük, Aysu Küçük, Ömer Taylan Ejder, Murat Akgül, Evra İnci, Hezar Kurt ve Eren Çınar Eser sırayla başkonsolosluk koltuğuna oturdu ve bir süreliğine Berlin Başkonsolosu oldular.
‘SAYIN BAŞKONSOLOSUM’
Başkonsolos Mustafa Çelik, koltuğuna oturan yedi yaşındaki Eren Çınar Eser’e “Sayın Başkonsolosum” diye hitap etti. Basın mensuplarının küçük Eren’e “Mesajınız var mı” sorusunu da Eren, heyecanlanınca cevapsız bıraktı. Konsolosluk çalışanları, öğretmenlerin ve ailelerin de katıldığı törende çocukların heyecanlandıkları gözlendi. Başkonsolos Çelik, tören sonrasında ise çocuklara ikramda bulunarak çeşitli hediyeler verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle