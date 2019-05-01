Bu yaz, Ay Yıldız’la güzel geçecek

“TÜRK-ALMAN toplumunun bir markası olarak her iki dünyayı da birbirine daha fazla yakınlaştırıyoruz” diyen Ay Yıldız Genel Müdürü Thorsten Wagner, “Müşterilerimiz her zaman, aileleri ve arkadaşlarıyla ister Türkiye’de, isterse Almanya’da bulunsunlar fark etmeksizin iletişimde kalmak istiyorlar. İşte tam bu noktada, müşterilerimizin ihtiyaçlarına, geniş data paketleri ve cazip Roaming şartları içeren uygun fiyatlı tarife opsiyonlarıyla karşılık veriyoruz“ diye konuştu.

İNTERNET KULLANIMI 3 KATINA ÇIKIYOR

Ay Yıldız Prepaid müşterilerinin Türkiye’deyken doya doya data volümü kullanabilmeleri amacıyla, bu yıl fiyat aynı kalmak üzere, çok daha fazla data volümü elde ediyorlar. ‘Türkei Internet M’ siparişi verildiğinde (9.99 Euro-30 günlüğü; 30.04. tarihine kadar, Türkei Internet 500 adı altında) kampanya süresi dahilinde data volümü üç katına çıkartılıyor. Buna göre müşteriler normal geçerli 500 MB yerine 1.5 GB data volümünün sahibi oluyorlar. Türkei Internet L’ın data volümü (14.99 Euro-30 günlüğü; 30.04. tarihine kadar, Türkei Internet 1.5 GB adı altında) iki katına çıkarak 1.5 GB‘dan 3 GB’a yükseliyor. Her iki opsiyona, istendiği her zaman tekrar ücretsiz sipariş telefonu 1155 ya da, Ay Yıldız App üzerinden sipariş verilebilir.

HERHANGİ BİR ŞEBEKE MECBURİYETİ YOK

Postpaid müşterileri de, ‘Türkei Internet L’ ile (14.99 Euro) iki katına çıkarılmış data volümlerinden faydalanabiliyorlar ve böylelikle normalde 1.5 GB olan data volümü yerine 3 GB’ın sahibi oluyorlar. Opsiyon kolayca SMS ile (‘Türkei’ yazıp 80112’ye gönderilerek) bütün Ay Allnet, Ay Allnet Plus ve Ay Allnet Max sözleşmelerine ek olarak sipariş edilebiliyor. Opsiyona 30 günlük süre sonunda yeniden sipariş vermek mümkün. Opsiyon otomatik olarak uzatılmıyor. Ay Yıldız tarafından yapılan geniş çaplı Roaming anlaşması sayesinde, Türkiye’deyken Ay Yıldız’ın mobil olarak telefon görüşme ve data kullanımı fiyatları her şebekede geçerlidir. Herhangi bir şebeke kullanımı mecburiyeti bulunmuyor.

DAKİKA BAŞINA 9 CENT

Prepaid ve Postpaid sahibi olan bütün müşteriler kampanya süresi dahilinde Türkiye tatilleri sırasında hep ulaşılabilir kalmaları amacıyla bütün gelen aramalar ücretsiz. Uyarlama otomatik olarak aktive oluyor. Ay Yıldız’ın Prepaid müşterileri, Türkei Roaming-Opsiyonu ile 5 Euro karşılığında yıl boyunca Türkiye dahilindeki bütün cep telefonu şebekeleri ve sabit hatlarla ülke içinde ve Almanya’yla yapacakları telefon görüşmeleri için 60 dahil dakikaya sahip oluyorlar. Opsiyonun süresi 30 gün olup, istendiği sıklıkta tekrar sipariş verilebiliyor. Teklifin sunulduğu süre dahilinde gelen aramalar opsiyonun dahil dakikalarını azaltmıyor. Postpaid müşterileri dakika başına 9 Cent ödeyerek Türkiye dahilinde ve Türkiye‘den Almanya ile telefon görüşmesi yapabiliyorlar.