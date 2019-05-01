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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
01.05.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Bu yaz, Ay Yıldız’la güzel geçecek

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Bu yaz, Ay Yıldız’la güzel geçecek

Türk-Alman toplumuna cep telefonu hizmeti sunan Ay Yıldız, en sevilen Prepaid-Opsiyonu Smart XXL’ın data volümünü daha da genişletiyor. 1 Mayıs’tan itibaren sürekli olarak 24.99 Euro‘luk fiyatı aynen kalmak üzere 7 GB’dan 12 GB’a yükseltiyor. Buna paralel olarak, 1 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında Almanya dahilinde (sabit hatlar ve cep telefonları) ve Türkiye’deki sabit hatlarla yapılacak sınırsız telefon görüşmeleri için Allnet Flat içeriyor. Ayrıca, Türkiye’deki bütün cep telefonu şebekeleriyle yapılacak görüşmeler için 120 dahil dakika da opsiyon dahilinde. Dahil hizmetler, AB-Roaming sayesinde tabii ki Almanya dışındaki diğer AB ülkelerinde de kullanılabiliyor.

  “TÜRK-ALMAN toplumunun bir markası olarak her iki dünyayı da birbirine daha fazla yakınlaştırıyoruz” diyen Ay Yıldız Genel Müdürü Thorsten Wagner, “Müşterilerimiz her zaman, aileleri ve arkadaşlarıyla ister Türkiye’de, isterse Almanya’da bulunsunlar fark etmeksizin iletişimde kalmak istiyorlar. İşte tam bu noktada, müşterilerimizin ihtiyaçlarına, geniş data paketleri ve cazip Roaming şartları içeren uygun fiyatlı tarife opsiyonlarıyla karşılık veriyoruz“ diye konuştu.

İNTERNET KULLANIMI 3 KATINA ÇIKIYOR
Ay Yıldız Prepaid müşterilerinin Türkiye’deyken doya doya data volümü kullanabilmeleri amacıyla, bu yıl fiyat aynı kalmak üzere, çok daha fazla data volümü elde ediyorlar. ‘Türkei Internet M’ siparişi verildiğinde (9.99 Euro-30 günlüğü; 30.04. tarihine kadar, Türkei Internet 500 adı altında) kampanya süresi dahilinde data volümü üç katına çıkartılıyor. Buna göre müşteriler normal geçerli 500 MB yerine 1.5 GB data volümünün sahibi oluyorlar. Türkei Internet L’ın data volümü (14.99 Euro-30 günlüğü; 30.04. tarihine kadar, Türkei Internet 1.5 GB adı altında) iki katına çıkarak 1.5 GB‘dan 3 GB’a yükseliyor. Her iki opsiyona, istendiği her zaman tekrar ücretsiz sipariş telefonu 1155 ya da, Ay Yıldız App üzerinden sipariş verilebilir.

HERHANGİ BİR ŞEBEKE MECBURİYETİ YOK
Postpaid müşterileri de, ‘Türkei Internet L’ ile (14.99 Euro) iki katına çıkarılmış data volümlerinden faydalanabiliyorlar ve böylelikle normalde 1.5 GB olan data volümü yerine 3 GB’ın sahibi oluyorlar. Opsiyon kolayca SMS ile (‘Türkei’ yazıp 80112’ye gönderilerek) bütün Ay Allnet, Ay Allnet Plus ve Ay Allnet Max sözleşmelerine ek olarak sipariş edilebiliyor. Opsiyona 30 günlük süre sonunda yeniden sipariş vermek mümkün. Opsiyon otomatik olarak uzatılmıyor. Ay Yıldız tarafından yapılan geniş çaplı Roaming anlaşması sayesinde, Türkiye’deyken Ay Yıldız’ın mobil olarak telefon görüşme ve data kullanımı fiyatları her şebekede geçerlidir. Herhangi bir şebeke kullanımı mecburiyeti bulunmuyor.

DAKİKA BAŞINA 9 CENT
Prepaid ve Postpaid sahibi olan bütün müşteriler kampanya süresi dahilinde Türkiye tatilleri sırasında hep ulaşılabilir kalmaları amacıyla bütün gelen aramalar ücretsiz. Uyarlama otomatik olarak aktive oluyor. Ay Yıldız’ın Prepaid müşterileri, Türkei Roaming-Opsiyonu ile 5 Euro karşılığında yıl boyunca Türkiye dahilindeki bütün cep telefonu şebekeleri ve sabit hatlarla ülke içinde ve Almanya’yla yapacakları telefon görüşmeleri için 60 dahil dakikaya sahip oluyorlar. Opsiyonun süresi 30 gün olup, istendiği sıklıkta tekrar sipariş verilebiliyor. Teklifin sunulduğu süre dahilinde gelen aramalar opsiyonun dahil dakikalarını azaltmıyor. Postpaid müşterileri dakika başına 9 Cent ödeyerek Türkiye dahilinde ve Türkiye‘den Almanya ile telefon görüşmesi yapabiliyorlar.

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