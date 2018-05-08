Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir
Türk sanatçı Beyza Kaplan’ın geçen yıl İngiltere’de yaşanan Grenfell yangınına ilişkin eserlerinden oluşan resim sergisi başkent Londra’da açıldı.
LONDRA’nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültürel Miras Merkezi’ndeki serginin açılışına, UETD İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, Harrow Belediye Başkanı Margaret Davine, yangının yaşandığı semtin sakinleri, mağdur aileler ve sanatseverler katıldı.
Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi iki ayrı seriden oluşuyor. İlk seride klasiği modern sanatla harmanlayarak yeni bir boyut kazandırdığı minyatür çalışmalarına yer veren sanatçı Kaplan, ikinci seride ise doğrudan Grenfell yangınının hislerini yansıtan eserleri bulunuyor.
Kaplan, Grenfell yangınını bildiğini ancak eserlerini ortaya çıkarmadan önce mağdurların hissettiklerini yansıtabilmek amacıyla uzun bir süre araştırma yaptığını aktardı.
Dünya genelinde çok fazla üzücü olaylar yaşandığını dile getiren Kaplan, Londra, Afganistan ya da Afrika’nın bir ülkesi, nerede olursa olsun genel itibarıyla insanların mağduriyetlerinin daha çok başkalarının ihmallerinden kaynaklandığını ifade etti.
Gelecekteki çalışmalarında da insanların mağduriyetlerini göz önüne çıkaran projelerde olmak istediğini vurgulayan Kaplan, “Grenfell’i yapma sebeplerimden birisi de bu. Çok fazla Müslüman ve sosyo-ekonomik seviyesi iyi olmayan mağdur kişilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok yüksek bir yerde de benzer trajediyi yaşayabileceğini göstermek” dedi.
Sergi 10 Mayıs’a kadar açık kalacak.
FACİADA 72 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında geçen yıl 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında bebek ve çocukların da aralarında olduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.
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