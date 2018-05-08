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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
08.05.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir

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Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir

Türk sanatçı Beyza Kaplan’ın geçen yıl İngiltere’de yaşanan Grenfell yangınına ilişkin eserlerinden oluşan resim sergisi başkent Londra’da açıldı.

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  • Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir
  • Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir
  • Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir
  • Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

LONDRA’nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültürel Miras Merkezi’ndeki serginin açılışına, UETD İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, Harrow Belediye Başkanı Margaret Davine, yangının yaşandığı semtin sakinleri, mağdur aileler ve sanatseverler katıldı. 

Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi iki ayrı seriden oluşuyor. İlk seride klasiği modern sanatla harmanlayarak yeni bir boyut kazandırdığı minyatür çalışmalarına yer veren sanatçı Kaplan, ikinci seride ise doğrudan Grenfell yangınının hislerini yansıtan eserleri bulunuyor.
Kaplan, Grenfell yangınını bildiğini ancak eserlerini ortaya çıkarmadan önce mağdurların hissettiklerini yansıtabilmek amacıyla uzun bir süre araştırma yaptığını aktardı.
Dünya genelinde çok fazla üzücü olaylar yaşandığını dile getiren Kaplan, Londra, Afganistan ya da Afrika’nın bir ülkesi, nerede olursa olsun genel itibarıyla insanların mağduriyetlerinin daha çok başkalarının ihmallerinden kaynaklandığını ifade etti.
Gelecekteki çalışmalarında da insanların mağduriyetlerini göz önüne çıkaran projelerde olmak istediğini vurgulayan Kaplan, “Grenfell’i yapma sebeplerimden birisi de bu. Çok fazla Müslüman ve sosyo-ekonomik seviyesi iyi olmayan mağdur kişilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok yüksek bir yerde de benzer trajediyi yaşayabileceğini göstermek” dedi.
Sergi 10 Mayıs’a kadar açık kalacak.

Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir

FACİADA 72 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Kensington ve Chelsea Belediyesine ait 24 katlı Grenfell Tower apartmanında geçen yıl 14 Haziran gecesi bozuk bir buzdolabının patlamasıyla başlayan yangında bebek ve çocukların da aralarında olduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı bildirilmişti.

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