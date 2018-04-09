Bu festival Türkçe konuşuyor
Londra’da Türk Tiyatro Festivali’nin ikincisi, 27-29 Nisan arasında düzenlenecek. Cezmi Baskın, Rutkay Aziz, Meltem Cumbul, Füsun Demirel ve Belçim Bilgin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının katılımıyla düzenlenecek festivalde, yedi oyun sahnelenecek, atölye çalışmaları ve müzik dinletileri olacak.
LONDRA’nın kuzeyinde Edmonton’da Millfield Art Centre’nin ev sahipliği yapacağı festivalde keyifli performanslar yer alacak. Festivalde bu yıl 7 oyun, 7 atölye ve bir müzik dinletisi sahnelenecek, atölyeler, söyleşiler ve paneller yer alacak.
Festivalin 27 Nisan’daki açılışına Cezmi Baskın, Rutkay Aziz, Meltem Cumbul, Tamer Levent, Müfit Can Saçıntı, Turhan Yılmaz Öğüt, Füsun Demirel, Kemal Başar, Belçim Bilgin, Savaş Özdemir, Galip Erdal, Eda Kandulu, Özgün Uğurlu da katılacak.
Festival programı şöyle:
27 Nisan Cuma
11.30: 0-3 yaş grubu için ritim atölyesi.
12.30: Oyuncu ve yönetmen Kemal Başar ile Shakespeare ile içsel yolculuk atölyesi .
13.30: Tamer Levent ile yazarlık atölyesi.
20.00: Festivalin açılış yapacak oyun ‘Gözlerin Ardında Müzikal’ izleyiciyle buluşacak. ‘Gözlerin Ardında Müzikal’ adını taşıyan projede pop sanatçısı Özgün de bu eser için hazırladığı parçaları akustik olarak sahnede yorumluyor ve aynı zamanda oynuyor.
22.00: Kemal Başar ve Özgün Uğurlu’nun müzik dinletisi.
28 Nisan Cumartesi
11.00: Kahraman Çocuklar adlı çocuk oyunu sahnelenecek.
12.00: Çocuk sanat atölyesi.
13.00: Meltem Cumbul’un, Eric Morris sistemiyle yürüteceği atölye çalışması.
15.00: Müfit Can Saçıntı’nın, ‘Lafını Esirgemeyenler’ adını verdiği oyunu.
17.00: Rutkay Aziz ile söyleşi.
20.00: Akşama Çaya Gelecekler adlı tiyatro oyunu.
29 Nisan Pazar
11.30: Sevimli Çiftlik adlı çocuk oyunu.
15.00: Seviyorum Ülenn adlı oyun sahnelenecek.
17.00: Cezmi Baskın ile tiyatro atölyesi.
20.00: Aşk Dersleri adlı tiyatro oyunu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle