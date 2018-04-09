Bu festival Türkçe konuşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBu festival Türkçe konuşuyor
GeriAvrupa Bu festival Türkçe konuşuyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
09.04.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Bu festival Türkçe konuşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu festival Türkçe konuşuyor

Londra’da Türk Tiyatro Festivali’nin ikincisi, 27-29 Nisan arasında düzenlenecek. Cezmi Baskın, Rutkay Aziz, Meltem Cumbul, Füsun Demirel ve Belçim Bilgin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının katılımıyla düzenlenecek festivalde, yedi oyun sahnelenecek, atölye çalışmaları ve müzik dinletileri olacak.

11
  • Bu festival Türkçe konuşuyor
  • Bu festival Türkçe konuşuyor
  • Bu festival Türkçe konuşuyor
  • Bu festival Türkçe konuşuyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

LONDRA’nın kuzeyinde Edmonton’da Millfield Art Centre’nin ev sahipliği yapacağı festivalde keyifli performanslar yer alacak. Festivalde bu yıl 7 oyun, 7 atölye ve bir müzik dinletisi sahnelenecek, atölyeler, söyleşiler ve paneller yer alacak.

Festivalin 27 Nisan’daki açılışına Cezmi Baskın, Rutkay Aziz, Meltem Cumbul, Tamer Levent, Müfit Can Saçıntı, Turhan Yılmaz Öğüt, Füsun Demirel, Kemal Başar, Belçim Bilgin, Savaş Özdemir, Galip Erdal, Eda Kandulu, Özgün Uğurlu da katılacak.
Festival programı şöyle:

27 Nisan Cuma
11.30: 0-3 yaş grubu için ritim atölyesi.
12.30: Oyuncu ve yönetmen Kemal Başar ile Shakespeare ile içsel yolculuk atölyesi .
13.30: Tamer Levent ile yazarlık atölyesi.
20.00: Festivalin açılış yapacak oyun ‘Gözlerin Ardında Müzikal’ izleyiciyle buluşacak. ‘Gözlerin Ardında Müzikal’ adını taşıyan projede pop sanatçısı Özgün de bu eser için hazırladığı parçaları akustik olarak sahnede yorumluyor ve aynı zamanda oynuyor.
22.00: Kemal Başar ve Özgün Uğurlu’nun müzik dinletisi.

28 Nisan Cumartesi
11.00: Kahraman Çocuklar adlı çocuk oyunu sahnelenecek.
12.00: Çocuk sanat atölyesi.
13.00: Meltem Cumbul’un, Eric Morris sistemiyle yürüteceği atölye çalışması.
15.00: Müfit Can Saçıntı’nın, ‘Lafını Esirgemeyenler’ adını verdiği oyunu.
17.00: Rutkay Aziz ile söyleşi.
20.00: Akşama Çaya Gelecekler adlı tiyatro oyunu.

29 Nisan Pazar
11.30: Sevimli Çiftlik adlı çocuk oyunu.
15.00: Seviyorum Ülenn adlı oyun sahnelenecek.
17.00: Cezmi Baskın ile tiyatro atölyesi.
20.00: Aşk Dersleri adlı tiyatro oyunu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya havaalanlarında uyarı grevi yapılacak

Saldırganın 4 araçta, 5 evde kaydı var... O kadar parayı nereden buldu?

Katiller bulunmadı ama Burak hep bu anıtla hatırlanacak

Göçmen partileri neden birleşemiyor?