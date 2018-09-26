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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraf arşiv
26.09.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Bu, Almanya’ya saygısızlıktır. Bu, Alman Cumhurbaşkanı’na saygısızlıktır

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Bu, Almanya’ya saygısızlıktır. Bu, Alman Cumhurbaşkanı’na saygısızlıktır

DAHA önceleri de yazdım. Bir daha yazıyorum…Şu Bizim Almanları anlamak kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Hatta zor. Zaman zaman ise imkansız. İşte buna son dönemlerde yeniden tanık olduk.

Bu, Almanya’ya saygısızlıktır. Bu, Alman Cumhurbaşkanı’na saygısızlıktırALMAN Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı resmî ziyaret için davet etmesinden bu yana anlamsız ve mantıksız bir tartışma yaşanıyor Almanya’da. 

Başta muhalefetteki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) olmak üzere Sol Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), Türk Cumhurbaşkanı’nın devlet töreni ile karşılanmasına karşı çıkmaktalar.
Gerekçeleri de Erdoğan’ın demokrat olmaması.
Oysa ki, devlet protokolü çok açıktır.

***
Almanya’ya resmî ziyarette bulunan devlet başkanları, Alman Cumhurbaşkanı tarafından Bellevue Sarayı’nda devle töreni ile, yani askeri törenle karşılanır.
Onuruna da devlet yemeği, yani devlet ziyafeti verilir.
Bunu hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet töreni ile karşılanmasına karşı çıkan muhalefet partili politikacılar da bilmektedir.
Almanya’yı daha önceki dönemlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ziyaret etti.
Hem de birkaç kez.
Hatta Federal Meclis olarak bilinen Alman Parlamentosu’nda konuşma bile yaptı.
Kırımızı halılar serildi, devlet töreni ile karşılandı.
Hiç kimsenin sesi çıkmadı.
Putin acaba Erdoğan’dan daha mı demokrattı?
Çin Devlet Başkanı, Almanya’yı, Alman Cumhurbaşkanları ve Başbakanları Pekin’i defalarca ziyaret ettiler.
Suudi Arabistan’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne. Katar’a, Mısır’a ve daha birçok ülkeye resmî ziyarette bulundular.
O ülkelerin liderleri de Almanya’ya.
Devlet törenleri düzenlendi.
O ülkelerin liderleri Erdoğan’dan daha mı demokratlardı?
Ama hiç kimsenin sesi çıkmadı.

***
Şimdi de bazı milletvekilleri, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna veceği devlet ziyafeti için gönderdiği davetiyeleri geri çevirdiklerini açıkladılar.
FDP’nin Genel Başkanı Christian Lindner, “Erdoğan’ın propagandasının bir parçası olmak istemiyorum” diyor.
Ama aynı Lindner, “Rusya siyasi partner olmalı, G8’e geri dönmeli” diyor.
İran kökenli FDP milletvekili Bijan Djir Sarai de “Almanlar Türk hapishanelerinde yatarken, ben bu yemeğe katılmam” diyor.
Ama özgürlükleri ellerinden alınmış milyonlarca insanın yıllardır İran’da hem kapalı hem de açık cezaevlerinde yatırılmasına sessiz kalırken, aynı ülkeye yaptırımların kaldırılmasını istiyor.
Sol Partili Federal Meclis milletvekili ve Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen de devlet ziyafeti yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı düzenlenecek protesto gösterisine katılacağını söylüyor.
Aynı Sol Parti, Türkiye’de Kürt, Türk demeden; bebek, çocuk, genç, yaşlı demeden 45 bine yakın insanı katleden terör örgütü PKK yasağının Almanya’da kaldırılmasını istemektedir.
Yeşiller’in Eşbaşkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck ve Meclis Grubu Eşbaşkanları Katrin Göring-Eckart ile Anton Hofreiter de devlet ziyafetini boykot ediyorlar.
Yabancı, Türk, İslam ve sığınmacı düşmanı, ırkçı AfD’nin Meclis Grubu Eşbaşkanları Alexander Gauland ile Alice Weidel, partinin eşbaşkanı Jörg Meuthen ile Meclis Grubu Genel Sekreteri Bernd Baumann da Alman Cumhurbaşkanı’nın davetini geri çevirdiler.
Federal Hükümetin Göç, Uyum ve Sığınmacılardan Sorumlu eski Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’u “Anadolu’da imha edeceklerini” söyleyen Gauland ve aynı ırkçı kafa yapısına sahip yandaşları, devlet ziyafetine hiç şüphesiz protokol icabı davet edilmiştir.
Bunu onlar da bilmektedir.

***
Almanya’da yaşayan Türklerin ve Türk kökenli insanların çok büyük bir bölümü de, hiç şüphesiz “Katılmazsanız katılmayın be! Zaten sizler buna layık değilsiniz” diye düşünmektedir.
Hatta aralarında “Katılırsanız namertsiniz” diyenler bile vardır.
Ama Alman Cumhurbaşkanı’nın davetine katılmamak, her şeyden önce Almanya’ya saygısızlıktır.
Alman Cumhurbaşkanı’na saygısızlıktır.
Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a değil.
Zira sizlerin, kendisinin onuruna verilecek devlet yemeğine katılıp katılmamanız, boykot etmeniz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın umurunda bile olmayacaktır.
Bu, Türk halkına saygısızlıktır.
Bu, Almanya’da yaşayan Türklere ve Türk kökenli insanlara saygısızlıktır.

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