Boşnak asıllı siyasetçiye Facebook’tan ırkçı saldırı

ÜLKEDE merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında iki aydır süren koalisyon görüşmelerinde sona yaklaştıkça, bakanlıkların paylaşımı ve bazı milletvekillerinin çeşitli bakanlıklarla adlarının anılması spekülasyonlara neden oldu. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Tirol Eyaleti Teşkilat Başkanı Markus Abwerzger’in sosyal paylaşım ağı Facebook’ta, “Bu kadın (Zadic) adalet bakanı olacak. Hakkında suç işlediğine ilişkin mahkeme süreci devam etmekte” şeklindeki paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı Yeşiller milletvekiline ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler içeren hakaretlerde bulundu. Özellikle Zadic’in etnik kökeni ve dini kimliğine yönelik saldırıların sosyal medyada tepkilere yol açmasının ardından aşırı sağcı Abwerzger, hesabında paylaştığı iletiyi silmek zorunda kaldı.