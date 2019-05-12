Boşanmak üzere olduğu eşten aşk cevabı: O, kız bulmakta hiç bir zaman zorlanmadı!
Almanya’nın tenis efsanesi Boris Becker’in model Layla Powel ile aşk yaşadığı iddialarına boşanma davası süren eşi Lilly Becker’dan cevap geldi: Mutlu olsun yeter.
BİR zamanlar Almanya’nın efsane tenis oyuncusu Boris Becker’le 13 yıl birlikte yaşayan Lilly Becker, Berlin’de bir alışveriş merkezinin açılışında konuştu. 2018 yılında açtıkları boşanma davasının halen yürüdüğünü söyleyen Lilly Becker, Boris Becker’in Londra’da model Layla Powel’le aşk yaşadığı iddiasına şöyle dedi: “Boris kız bulmakta hiçbir zaman zorlanmadı. Bu, ha Layla olmuş, ha Petra ha da Beyonce. Mutlu olsun yeter.”
YENİ BİR ERKEK EN SON DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY
Boris Becker’le Amadeus adlı bir oğulları olan Lilly Becker, soyadını tutmak istediğini, çünkü oğlunun bu soyadı taşıdığını söyledi. Lilly Becker, kendisinin de aşk yaşadığı söylentilerine “Şu sıralar yeni bir erkekten başka her şeyi düşünüyorum” dedi.
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