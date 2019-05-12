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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN
12.05.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Boşanmak üzere olduğu eşten aşk cevabı: O, kız bulmakta hiç bir zaman zorlanmadı!

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Boşanmak üzere olduğu eşten aşk cevabı: O, kız bulmakta hiç bir zaman zorlanmadı!

Almanya’nın tenis efsanesi Boris Becker’in model Layla Powel ile aşk yaşadığı iddialarına boşanma davası süren eşi Lilly Becker’dan cevap geldi: Mutlu olsun yeter.

BİR zamanlar Almanya’nın efsane tenis oyuncusu Boris Becker’le 13 yıl birlikte yaşayan Lilly Becker, Berlin’de bir alışveriş merkezinin açılışında konuştu. 2018 yılında açtıkları boşanma davasının halen yürüdüğünü söyleyen Lilly Becker, Boris Becker’in Londra’da model Layla Powel’le aşk yaşadığı iddiasına şöyle dedi: “Boris kız bulmakta hiçbir zaman zorlanmadı. Bu, ha Layla olmuş, ha Petra ha da Beyonce. Mutlu olsun yeter.”

Boşanmak üzere olduğu eşten aşk cevabı: O, kız bulmakta hiç bir zaman zorlanmadı

YENİ BİR ERKEK EN SON DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY
Boris Becker’le Amadeus adlı bir oğulları olan Lilly Becker, soyadını tutmak istediğini, çünkü oğlunun bu soyadı taşıdığını söyledi. Lilly Becker, kendisinin de aşk yaşadığı söylentilerine “Şu sıralar yeni bir erkekten başka her şeyi düşünüyorum” dedi.

Boşanmak üzere olduğu eşten aşk cevabı: O, kız bulmakta hiç bir zaman zorlanmadı

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