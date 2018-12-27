BND’nin iki numarası Amerika’dan
Alman Dış Haber Alma Teşkilatı BND’nin iki numaralı koltuğuna Michael Baumann oturdu. Yıllardır Amerika’da görev yapan Baumann, önceki gün Bakanlar Kurulu kararıyla BND Başkan Yardımcısı olarak atandı. Baumann görevine yeni yılda başlayacak.
BND Başkan Yardımcısı Guido Müller, Deutsche Bank Yönetim Kurulu üyeliğine atanınca geçen kasım ayında istihbarattaki görevini bırakmıştı. Yerine atanan Baumann ise 2013’ten beri Washington’da BND’nin resmi temsilcisi olarak görev yapıyordu. Baumann, ABD’deki görevi öncesinde ise Ortadoğu ve Afrika’daki İslam ülkeleri sorumlusu olarak istihbaratta çalışıyordu. Tecrübeli bir istihbaratçı olarak tanınan Baumann, uzun yıllar İsrail’de de görev yaptı. BND Başkanı Bruno Kahl’ın Michael Baumann dışında diğer iki yardımcısı ise Ole Diehl ve Werner Sczesny.
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