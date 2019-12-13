BKA gelen ihbarı değerlendirememiş
DEAŞ’lı Tunus vatandaşı Anis Amri’nin 19 Aralık 2016’da Berlin’deki Noel Pazarı’nda gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Federal Asayiş Dairesi’ne (BKA), Amri’nin saldırı planladığına yönelik ihbarın geldiği ancak ciddiye alınmadığı ileri sürüldü.
dpa’nın haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Asayiş Dairesi’nin muhbiri, defalarca Anis Amri’nin saldırı yapacağı yönde bilgi verdi. Muhbir, ayrıca Hildesheim’da yaşayan Abu Walaa gurubu üyelerinin yapacağı eylemleri ve yaptıkları faaliyetlerle ilgili de ayrıntılı bilgi getirdi. Şubat 2016’da, yani saldırıdan yaklaşık 10 ay önce eylem yapacağı bilgisine rağmen Anis Amri’nin olası eylemini önlemeye yönelik tedbirler alınmadığı, Federal Asayiş Dairesi’nin gelen bilgiye güvenmediği ve bu yüzden bir işlem yapmadığı belirtildi.
Anis Amri’nin Almanya’nın başkenti Berlin’de Breitscheid Meydanı’nda kurulan Noel Pazarı’na 19 Aralık 2016’da gerçekleştirdiği terör saldırısında 12 kişi ölmüş, 50’den fazla kişi yaralanmıştı.
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