BKA gelen ihbarı değerlendirememiş

dpa’nın haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Asayiş Dairesi’nin muhbiri, defalarca Anis Amri’nin saldırı yapacağı yönde bilgi verdi. Muhbir, ayrıca Hildesheim’da yaşayan Abu Walaa gurubu üyelerinin yapacağı eylemleri ve yaptıkları faaliyetlerle ilgili de ayrıntılı bilgi getirdi. Şubat 2016’da, yani saldırıdan yaklaşık 10 ay önce eylem yapacağı bilgisine rağmen Anis Amri’nin olası eylemini önlemeye yönelik tedbirler alınmadığı, Federal Asayiş Dairesi’nin gelen bilgiye güvenmediği ve bu yüzden bir işlem yapmadığı belirtildi.

Anis Amri’nin Almanya’nın başkenti Berlin’de Breitscheid Meydanı’nda kurulan Noel Pazarı’na 19 Aralık 2016’da gerçekleştirdiği terör saldırısında 12 kişi ölmüş, 50’den fazla kişi yaralanmıştı.