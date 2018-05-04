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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.05.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Biz seçime hazırız, Almanya’dan izin bekliyoruz

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Biz seçime hazırız, Almanya’dan izin bekliyoruz

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için Almanya’da oy kullanılacak 13 konsolosluk bölgesinde hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, “Normal prosedür devam ediyor, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerekli iznin verileceğini ön görüyoruz” dedi.

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Düsseldorf Başkonsolosluğunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türk-Alman ilişkilerinde son birkaç yıldır birtakım sıkıntılar ve gerginlikler yaşandığına işaret eden Aydın, “Özellikle buradaki federal seçimlerden sonra başlatılan yeni diyalog süreci içerisinde Alman tarafıyla her düzeyde yoğun bir temas trafiği yaşandı. Sorunların bir kısmı çözüme kavuşturuldu. Diğer sorunlar üzerine de karşılıklı görüşmeler, müzakereler ve temaslar devam ediyor” dedi.

Aydın, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimle için Almanya’daki Türk temsilciliklerinde kurulacak sandıklar hakkında şu bilgileri verdi:
“7 Haziran ile 19 Haziran arasında yine 13 başkonsolosluğumuz görev bölgesinde vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler. 9 başkonsolosluk binamızda seçimler yapılabilecek. 3 tanesinde kesin olarak başkonsolosluk dışındaki mekanlarda düzenleyeceğiz. Essen Başkonsolosluğu ile ilgili durum netleşmiş değil. Konsoloslukta düzenlenmesi için çabalarımız var fakat hem güvenlik hem trafik dolayısıyla belediyenin bazı itirazları var. Önümüzdeki günlerde burası da netleşecek, muhtemelen dışarıda bir mekan olacak ama henüz kesin bir şey söyleyemiyoruz.”

Biz seçime hazırız, Almanya’dan izin bekliyoruz

Ali Kemal Aydın

‘BİR SIKINTI GÖRMÜYORUZ’
Büyükelçi Aydın, sandıkların kurulabilmesi için Alman makamlarına zamanında izin başvurusunda bulunduklarını belirterek, “Federal Alman makamları seçimlerin düzenleneceği mekanlarla ilgili gerekli bilgileri ve güvenceleri yerel makamlardan aldıktan sonra izni veriyorlar, geçtiğimiz seçimlerde de öyle olmuştu. Biz bir sıkıntı görmüyoruz, normal prosedür devam ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerekli iznin verileceğini ön görüyoruz” dedi.
Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise 20 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında 5 gün boyunca oy kullanılabileceğini bildiren Aydın, sürenin kısa olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel yoğunluğu azaltmak için başkonsolosluklardaki sandık sayısının arttırılmasının ön görüldüğünü söyledi.
Toplantıda Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri de hazır bulundu.

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