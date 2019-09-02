‘Biz bayrağımızı rüzgârdan sonra asanlardan değiliz’
Saksonya ve Brandenburg seçimlerinde oyunu artıran bir diğer parti ise Yeşiller oldu. Yeşiller liste başı adayı Ursula Nonnemacher seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede “Brandenburg’da tarihi bir başarı elde ettik. Hiç bu kadar yüksek oy almamıştık” dedi.
SOL Parti de pazar günü yapılan seçimlerde büyük hüzün ve kayıp yaşadı. Sol Parti Eş Genel Başkanı Katja Kipping, seçim sonrası yaptığı değerlendirmede iki eyaletteki teşkilatlarını olası kavgalar konusunda uyardı. Kipping, parti içinde karşılıklı suçlamaların partiye yararı olmayacağını söyledi. İki eyalette de barajın altında kalmalarına rağmen parti politikalarında bir değişiklik yapmayacaklarını belirten FDP Genel Başkanı Christian Lindner de “Biz bayrağımızı rüzgârdan sonra asanlardan değiliz” dedi.
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