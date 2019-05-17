Birlikte yaşam kampanyasının hedefi 1 milyon imza
Almanya‘da bilim insanları, sendikalar, dini kurumlar, sosyal yardım kuruluşları ve göçmen örgütlerinin başlattığı ‘birlikte yaşam çağrısı’ 1 milyon kişinin ve 1000 kurumun imzasını toplamayı hedefliyor.
ALMANYA’nın Hessen Eyaletinde aralarında bilim insanları, sendika ve dini kurumlar, sosyal yardım kuruluşları ve göçmen örgütlerinin temsilcilerinin başlattığı ‘Dayanışma içinde birlikte yaşam için Hessen çağrısı!’ adlı kampanya 1 milyon kişinin ve 1000 kurumun imzasını toplamayı hedefliyor.
Hessen Yabancı Meclisleri‘nin (AGAH) koordinasyonunda başlatılan kampanyanın internet ortamında yayınlanan bildirisini yüzlerce kişi imzaladı.
SUSMAK İSTEMİYORUZ
‘İnsan onurunun korunması, demokrasinin özüdür! - Die Würde des Menschen zu schützen ist Sinn der Demokratie’ sloganı ile öne çıkan çağrının, farklılıkları zenginlik olarak gören açık, demokratik ve dayanışmacı bir toplumu hedefliyor. Geçen yıl yapılan eyalet seçimlerinden sonra aşırı sağcı popülizmin eyalet meclisine de yerleştiğini ve insanlık düşmanı eğilimlerin tüm topluma bir saldırı olduğuna dikkat çeken AGAH Başkanı Enis Gülegen, “Bu durum karşısında susmak istemiyoruz“ dedi.
Kampanyaya imza atanlar arasında Hessen Türk Toplumu Başkanı Atilla Karabörklü de yer alıyor.
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