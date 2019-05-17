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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
17.05.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Birlikte yaşam kampanyasının hedefi 1 milyon imza

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Birlikte yaşam kampanyasının hedefi 1 milyon imza

Almanya‘da bilim insanları, sendikalar, dini kurumlar, sosyal yardım kuruluşları ve göçmen örgütlerinin başlattığı ‘birlikte yaşam çağrısı’ 1 milyon kişinin ve 1000 kurumun imzasını toplamayı hedefliyor.

ALMANYA’nın Hessen Eyaletinde aralarında bilim insanları, sendika ve dini kurumlar, sosyal yardım kuruluşları ve göçmen örgütlerinin temsilcilerinin başlattığı ‘Dayanışma içinde birlikte yaşam için Hessen çağrısı!’ adlı kampanya 1 milyon kişinin ve 1000 kurumun imzasını toplamayı hedefliyor.

Hessen Yabancı Meclisleri‘nin (AGAH) koordinasyonunda başlatılan kampanyanın internet ortamında yayınlanan bildirisini yüzlerce kişi imzaladı.

SUSMAK İSTEMİYORUZ
‘İnsan onurunun korunması, demokrasinin özüdür! - Die Würde des Menschen zu schützen ist Sinn der Demokratie’ sloganı ile öne çıkan çağrının, farklılıkları zenginlik olarak gören açık, demokratik ve dayanışmacı bir toplumu hedefliyor. Geçen yıl yapılan eyalet seçimlerinden sonra aşırı sağcı popülizmin eyalet meclisine de yerleştiğini ve insanlık düşmanı eğilimlerin tüm topluma bir saldırı olduğuna dikkat çeken AGAH Başkanı Enis Gülegen, “Bu durum karşısında susmak istemiyoruz“ dedi.

Kampanyaya imza atanlar arasında Hessen Türk Toplumu Başkanı Atilla Karabörklü de yer alıyor.

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