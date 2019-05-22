Birinci kuşağın kahraman Türk’ü öldü
İlk kuşak olarak Almanya’ya gelen ve 1962’de Nürnberg’de çıkan yangında 6 kişiyi kurtardığı için ‘kahraman’ ilan edilen Cahit Turan (84) hayatını kaybetti. Uzun süredir yaşlılar yurdunda kalan Turan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.Turan, önceki gün Nürnberg Batı Mezarlığında toprağa verildi.
1960 yılında 25 yaşındayken geldiği Almanya’da, 17 Ocak 1962’de Nürnberg’de bir alışveriş merkezinde çıkan ve 22 kişinin öldüğü yangında 6 kişinin hayatını kurtaran Cahit Turan, o dönem kahraman ilan edilmişti. Turan, Almanya’nın, ülkeye gelen Türklere danışmanlık yapılması için açtığı merkezde görevlendirilen ilk ‘Türk Danış’tı.Turan, eski Nürnberg Yabancılar Meclisi Üyesi, Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İş Adamları Derneği (TİAD) kurucu üyesiydi.
Hürriyet gazetesinin göçün 50’nci yılında Nürnberg’de düzenlediği etkinlikte hayatını anlatan ve göç öykülerini içeren bir kitap hediye edilen Cahit Turan, 3 yıl önce de Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından onurlandırılmıştı.
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