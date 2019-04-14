Bir yıl boyunca internette kendisiyle konuştuğunu öğrendi
İnternette yaptığınız zekice bir yorum kimse tarafından fark edilmeyince yaşanan hayal kırıklığını çoğumuz tecrübe etmişizdir.Ancak İngiltere’de yaşayan Andy Bowen’ın hikayesi, biraz daha trajik.
İNGİLTERE’de yaşayan Andy Bowen iki çocuk babası ve sıkı bir Reddit kullanıcısı. Bowen, geçtiğimiz bir yıl boyunca Reddit üzerinden binlerce mesaj ve yorum paylaştı ama “sanki duvara konuşuyor” gibiydi.
34 yaşındaki kullanıcının yazdıklarının altına kimse yorum yapmıyor, yaptığı yorumları da kimse beğenmiyordu.
Bowen, bir yıl süren hüzünlü sessizlikten sonra Reddit’in teknik destek ekibine nedenini sorduğunda gerçeği öğrendi: İnternet sitesi bir IP adresi ile bağlantılı olduğunu düşünerek Bowen’ın hesabını da yanlışlıkla engellemişti.
‘EKSİ PAYLAŞIMLARINA YAZIK OLMUŞ’
Sonunda engel kalktı, Bowen’ın yaptığı tüm paylaşımlar da görünür hale geldi. Reddit üzerinden yaşadıklarını yazdığı mesaj sayesinde, sitede bir “hiç kimse” iken bir kahramana dönüştü. Mesajını kısa sürede 123 binden fazla kişi “beğendi”. Çok sayıda kullanıcı eski paylaşımlarına yazık olduğunu söyleyerek ona destek verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle