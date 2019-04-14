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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe
14.04.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Bir yıl boyunca internette kendisiyle konuştuğunu öğrendi

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Bir yıl boyunca internette kendisiyle konuştuğunu öğrendi

İnternette yaptığınız zekice bir yorum kimse tarafından fark edilmeyince yaşanan hayal kırıklığını çoğumuz tecrübe etmişizdir.Ancak İngiltere’de yaşayan Andy Bowen’ın hikayesi, biraz daha trajik.

İNGİLTERE’de yaşayan Andy Bowen iki çocuk babası ve sıkı bir Reddit kullanıcısı. Bowen, geçtiğimiz bir yıl boyunca Reddit üzerinden binlerce mesaj ve yorum paylaştı ama “sanki duvara konuşuyor” gibiydi.
34 yaşındaki kullanıcının yazdıklarının altına kimse yorum yapmıyor, yaptığı yorumları da kimse beğenmiyordu.
Bowen, bir yıl süren hüzünlü sessizlikten sonra Reddit’in teknik destek ekibine nedenini sorduğunda gerçeği öğrendi: İnternet sitesi bir IP adresi ile bağlantılı olduğunu düşünerek Bowen’ın hesabını da yanlışlıkla engellemişti.

Bir yıl boyunca internette kendisiyle konuştuğunu öğrendi

‘EKSİ PAYLAŞIMLARINA YAZIK OLMUŞ’
Sonunda engel kalktı, Bowen’ın yaptığı tüm paylaşımlar da görünür hale geldi. Reddit üzerinden yaşadıklarını yazdığı mesaj sayesinde, sitede bir “hiç kimse” iken bir kahramana dönüştü. Mesajını kısa sürede 123 binden fazla kişi “beğendi”. Çok sayıda kullanıcı eski paylaşımlarına yazık olduğunu söyleyerek ona destek verdi.

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