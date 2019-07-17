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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
17.07.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Bir kadın gitti bir kadın geldi

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Bir kadın gitti bir kadın geldi

Almanya iki sürpriz siyasi gelişmeyi birden yaşadı. Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkanı seçilirken, ondan boşalan koltuğa yine kadın bir aday Kramp Karrenbauer getirildi. Kramp Karrenbauer bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de Cumhurbaşkanı Steinmeier’den mazbatasını alarak göreve başlayacak.

SAVUNMA Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in AB Komisyon Başkanlığına seçileceğine pek ihtimal verilmiyordu. Dün akşam Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylamada nefesler tutuldu ve Ursula von der Leyen 7 oy farkla kıl payı kazandı. Almanya Ursula von der Leyen’in sürpriz seçimine sevinirken, ikinci bir sürpriz geldi. Şimdiye kadar, ‘Bakanlık koltuğu istemiyorum’ diyen hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Annegret Kramp Karrenbauer, Ursula von der Leyen’den boşalan Savunma Bakanı koltuğuna oturuyor.

ZOR BİR GÖREV
Başbakan Merkel’in CDU liderlik koltuğuna aday olmaması üzerine parti Genel Başkanı seçilen Annegret Kramp Karrenbauer, kendisini tamamen parti çalışmasına vermek istiyordu. Kramp Karrenbauer ayrıca parti Genel Başkanı olarak, Başbakan Merkel’in altında bakan olmaya sıcak bakmıyordu. Ancak bir bakan koltuğu olmayınca gündemde kalmanın zor olduğunu gören Kramp Karrenbauer, kendisini göstermek için Savunma Bakanlığı’na evet dedi. Böylece Almanya’da Savunma Bakanı olarak bir kadın gitti, yerine bir kadın geldi. Kramp Karrenbauer bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de Cumhurbaşkanı Steinmeier’den mazbatasını alarak göreve başlayacak.

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