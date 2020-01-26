‘Bir diktatöre nasıl ödül verilir?’

DRESDEN kentinin sembolü ‘Semper Opera Balosu’, her yıl şubat ayında opera binasında bir dans balosu düzenliyor. Tüm opera binasının dans alanına dönüştüğü etkinlik, ziyaretçileri masal dünyasına taşırken, ünlüler de baloya gitmek için yarışıyor. Semper Opera Balosu her yıl Hıristiyan dünyasında kendisini Hz. İsa’nın yolunda savaşmaya adayan ve ‘ejderhayı öldüren’ kişi olarak nitelendirilen ‘Aziz Georg’ adına nişan veriyor. Bu yıl ‘Aziz Georg Nişanı’na Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin layık görülmesi, ülkede sert tepkilere neden oldu. Sosyal medya, “Bir kültür evi bir diktatörü nasıl böyle bir ödülle onurlandırabilir” tartışmalarıyla sallandı.

Semper Opera Balosu’nun Sisi’yi ‘Aziz Georg Nişanı’na layık görme gerekçesi ise tepkileri daha da artırdı. ‘Akıntıya Karşı’ adıyla verilen nişan gerekçesinde 2013 yılında bir darbeyle iktidara el koyan Sisi, “Tüm kıtada umut ve cesaret veren, ağır sorunlarla boğuşan Kuzey Afrika’da köprü yapıcı ve barış önderi” olarak nitelendirildi.





SİSİ GİBİ DİKTATÖRLERE...

Dresden, Almanya’nın doğu eyaletlerinden Saksonya’nın başkenti. Dresden, aynı zamanda yabancı ve İslam düşmanı PEGIDA hareketinin merkezi. Saksonya Eyaleti Ekonomi Bakanı Martin Dulig (SPD), opera balosunun kararını “Utanç verici” olarak niteledi. Dulig, “Semper Opera Balosu kendi onurunu zedeledi. PR gerekçesiyle Sisi gibi diktatörleri ve ezenleri destekleyenler, sorumsuzca hareket ediyor” dedi. Yeşiller’den Johannes Lichdi, “Batı, Sisi gibi diktatörleri desteklemekle, savaşı teşvik ettiğini bugüne kadar anlamadı” diye yazdı.

FDP İlçe Teşkilatı Başkanı Holger Hase, Semper Operası’nı kararını geri çekmeye çağırdı ve “Eğer Dresden ‘Akıntıya Karşı’ adı altında diktatörleri onurlandırmaya devam ederse, barışçıl devrimi anlamamışız demektir” açıklamasında bulundu. İnternette de bir sayfası dosyası açıldı.





SİYASİ DEĞİLMİŞ!

Semper Opera Balosu sanat sorumlusu Hans Joachim Frey ise kararı böyle savundu: “Biz gelecekteki gelişmeler için çok önemli kararlar da veriyoruz.” Kahire’de Mısır tarihi üzerine bir ulusal müze açıldığını, bu yıl da bir opera binası açılacağını söyleyen Frey, bu nişanın siyasi bir nişan olmadığını söyledi: “Biz bir kültür köprüsü kurmak istiyoruz.”

Semper Opera Balosu’nun geçtiğimiz yıllarda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suudi Prensi Salman bin Abdulaziz’e de ‘Aziz Georg Nişanı’ vermesi tartışmalara neden olmuştu.