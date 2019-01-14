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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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FRANKFURT / Fotoğraf: Frankfurt
14.01.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

BIG AP adaylarını belirledi! İlk 10’da 8 kişi farklı kökenden

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BIG AP adaylarını belirledi! İlk 10’da 8 kişi farklı kökenden

Almanya’da yöneticilerinin büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), AP seçimleri için adaylarını belirdi. BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, birinci sıradan aday oldu.

BIG, AP seçimlerine 40 kişiden oluşan aday listesiyle katılacak. Seçim listesinin ilk on sırasını alan adayların sekiz farklı etnik kökenden olması dikkati çekti. BIG Almanya yönetimi, eyalet başkanları ve delegelerin katıldığı Frankfurt’taki parti kongresinde konuşan BIG Genel Başkanı Haluk Yıldız, şunları söyledi:
“Avrupa’da bir ilke imza attık. Seçim pusulasının ön yüzünde yer alan 10 adayımız sekiz farklı milletten oluşuyor. Bu aynı zamanda Avrupa’nın gerçek seçmen profilini gösteriyor. Bu seçimler Avrupa’da bir dönüm noktası olacak. Tüm göçmenleri seçime mobilize edeceğiz. Almanya’da 10 milyon göçmen, 2.3 milyon Müslüman ve 1.3 milyon Türk seçmen var. Sadece bunların oylarıyla Avrupa Parlamentosuna birkaç aday göndermemiz hiç de zor değil.”

BIG’in AP seçim listesinin ilk on sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Haluk Yildiz - Bonn
2. Nils von Bergner - Hamburg
3. Dr. Tarek Ali - Wiesbaden
4. Ismet Misirlioglu - Berlin
5. Sasa Olevic - Hamburg
6. Maha Watta Kamano - Bonn
7. Canan Azak - Andernach
8. Kaisa Ilunga - Bonn
9. Dipl.-Ing. Tarak Mtibaa - Stuttgart
10. Dr. Emad Bünyadi - Essen

 

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