Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri! Sosyal medyadan göreve çağırdılar…

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı maçta lider Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş’ın aldığı mağlubiyet, Vodafone Park’ı dolduran tribünlerin protestosuna neden oldu.

Beşiktaş taraftarları, Abdullah Avcı ve futbolculara tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. Siyah beyazlı taraftarlar Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan Sergen Yalçın'ı sosyal medyadan da göreve çağırdılar. İşte Twitter'da birbirinden çarpıcı Sergen Yalçın paylaşımları...





