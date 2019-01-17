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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali VARLI / BERLİN
17.01.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

'Beşiktaş göz ardı edilemez ama en güçlü rakip Galatasaray'

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'Beşiktaş göz ardı edilemez ama en güçlü rakip Galatasaray'

BAŞAKŞEHİR ile 2020 yılının Haziran sonuna kadar sözleşme imzalayan Serdar Taşçı, şampiyonlukta en güçlü rakiplerinin Galatasaray olduğunu söyledi.

32 yaşındaki defans oyuncusu “Şampiyonlukta bizi takip eden dört takım var. Bunlardan biri Galatasaray. Güçlü ve iyi bir kadrosu var. Türkiye'nin en çok şampiyon olmuş takımı. Çok tehlikeli olabilirler” dedi.

LİDER OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL
Alman milli takımının formasını 15 kez giyen ve 2010 Dünya Kupası'nda Panzerlerin kadrosunda yer alan Serdar, Başakşehir takımının iyi bir kadrosu olduğunu da belirtti. Almanya'da yayınlanan Kicker Dergisi'ne konuşan Serdar “Beşiktaş göz ardı edilemez. Malatyaspor ve Kasımpaşa'ya da dikkat etmek gerekir. Ama bu iki takımın şampiyonluk yolunda tecrübesi eksik” dedi.

Serdar Başakşehir ile ilgili ise “Başakşehir takımında yer alan birçok futbolcuyu eskiden beri tanıyorum. Çok iyi bir takım. Birçok futbolcusu uluslararası alanda ve büyük takımlarda oynadı. Takımın lider olması da bu yüzden sürpriz değil. Hedef şampiyonluk. Takım bunu yapabilecek güçte. Robinho da takımı şampiyon yapacak bilgi ve tecrübe var. Real Madrid, Milan ve Manchester City'de oynadı. Başakşehir sezonun ilk yarısında az gol attı. Robinho Sivasspor'da sekiz gol attı. O çok güzel işler yapacak” dedi.

SEZON BAŞINDA DA GÖRÜŞTÜK
Başakşehir macerasıyla ilgili ise Serdar “Başakşehir ile ilk temasımız yazın oldu. Moskova bana üç yıllık iyi bir teklifte bulundu ama ben yine de uzatmak istemedim. Yeni şeyler yapmayı hedefledim. O sırada Başakşehir devreye girdi. Ama o dönemde anlaşamadık. Kışın tekrar teklif geldi. Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den ve Arap ülkelerinden teklifler aldım. Ben aslında Avrupa'da kalmayı planladım. Büyük liglerde oynamak istedim. Ancak bu liglerden iyi teklifler gelmedi. Bu yüzden beklemeyi tercih ettim” dedi.

Stuttgart ve Moskova'da oynadığı sırada İstanbul takımlarından teklifler aldığını söyleyen Serdar, sezonun ikinci yarısının ilk maçında oynayıp oynayamayacağını ise bilemediğini söyledi. Serdar “Genel olarak hazırım ancak pazar gününe kadar kondisyon olarak yeterli olur muyum bilemiyorum. Takımla iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Yoğun çalıştım. Ama fizik gücümün yeterli olup olmadığı belli değil. Zor görünüyor ama bakmak gerekir” dedi.

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