'Beşiktaş göz ardı edilemez ama en güçlü rakip Galatasaray'

32 yaşındaki defans oyuncusu “Şampiyonlukta bizi takip eden dört takım var. Bunlardan biri Galatasaray. Güçlü ve iyi bir kadrosu var. Türkiye'nin en çok şampiyon olmuş takımı. Çok tehlikeli olabilirler” dedi.

LİDER OLMASI SÜRPRİZ DEĞİL

Alman milli takımının formasını 15 kez giyen ve 2010 Dünya Kupası'nda Panzerlerin kadrosunda yer alan Serdar, Başakşehir takımının iyi bir kadrosu olduğunu da belirtti. Almanya'da yayınlanan Kicker Dergisi'ne konuşan Serdar “Beşiktaş göz ardı edilemez. Malatyaspor ve Kasımpaşa'ya da dikkat etmek gerekir. Ama bu iki takımın şampiyonluk yolunda tecrübesi eksik” dedi.

Serdar Başakşehir ile ilgili ise “Başakşehir takımında yer alan birçok futbolcuyu eskiden beri tanıyorum. Çok iyi bir takım. Birçok futbolcusu uluslararası alanda ve büyük takımlarda oynadı. Takımın lider olması da bu yüzden sürpriz değil. Hedef şampiyonluk. Takım bunu yapabilecek güçte. Robinho da takımı şampiyon yapacak bilgi ve tecrübe var. Real Madrid, Milan ve Manchester City'de oynadı. Başakşehir sezonun ilk yarısında az gol attı. Robinho Sivasspor'da sekiz gol attı. O çok güzel işler yapacak” dedi.

SEZON BAŞINDA DA GÖRÜŞTÜK

Başakşehir macerasıyla ilgili ise Serdar “Başakşehir ile ilk temasımız yazın oldu. Moskova bana üç yıllık iyi bir teklifte bulundu ama ben yine de uzatmak istemedim. Yeni şeyler yapmayı hedefledim. O sırada Başakşehir devreye girdi. Ama o dönemde anlaşamadık. Kışın tekrar teklif geldi. Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den ve Arap ülkelerinden teklifler aldım. Ben aslında Avrupa'da kalmayı planladım. Büyük liglerde oynamak istedim. Ancak bu liglerden iyi teklifler gelmedi. Bu yüzden beklemeyi tercih ettim” dedi.

Stuttgart ve Moskova'da oynadığı sırada İstanbul takımlarından teklifler aldığını söyleyen Serdar, sezonun ikinci yarısının ilk maçında oynayıp oynayamayacağını ise bilemediğini söyledi. Serdar “Genel olarak hazırım ancak pazar gününe kadar kondisyon olarak yeterli olur muyum bilemiyorum. Takımla iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Yoğun çalıştım. Ama fizik gücümün yeterli olup olmadığı belli değil. Zor görünüyor ama bakmak gerekir” dedi.