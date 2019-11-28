Berlin Noel’e hazır
Avrupa’nın en çok turist çeken başkentlerinden biri olan Berlin’in merkezindeki Kürfürstendamm ve Tauentzien caddeleri ile bu caddelere çıkan sokaklar Noel ve yılbaşının yaklaşmasıyla rengarenk ışıklarla süslendi.
NOEL pazarlarının da kurulmaya başlandığı kentte, çeşitli figürler caddelerin ortasına yerleştirildi. İki caddenin üzerinde bulunan ağaçların ışıklandırılması için 50 kilometrelik elektrik kablosu kullanıldı. Her bir ağaç için ihtiyaç duyulan kablo uzunluğu ise 200 ila 300 metre arasında değişti.
Havanın kararmasıyla birlikte ağaçlar farklı renklere bürünürken, hareketli ışıklarla çeşitli desenler Berlinlilerle birlikte kenti ziyaret eden turistleri de büyülüyor. Çeşitli süslerin yanı sıra Noel Baba, geyikler, ışıkla yapılan trenler ve kardan adam figürleri özelikle çocukların büyük ilgisini çekiyor. Süslemeler için gerekli bütçe ise sponsorlardan sağlandı. Kentteki tüm ışıklandırma ve süslemeler 5 Ocak’ta kaldırılacak.
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