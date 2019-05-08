Berlin, çikolata yağdıran hava köprüsünün 70’inci yılını kutluyor
Almanya İkinci Dünya Savaşı’nı 1945 yılında kaybettiğinde işgale uğrayan Berlin’in batı bölümünde yaşayanlar, yiyeceksiz ve yakacaksız kalınca İngiltere ve Amerika’nın öncülüğünde bir hava köprüsü kurularak havadan yardım paketleri atılmıştı. Berlin, çocukların havadan yağan çikolataları toplaması ve kuşatmanın kaldırılmasının 70’nci yılını kutlamaya hazırlanıyor.
ALMANYA, 1945’te kendi başlattığı İkinci Dünya Savaşı’nı kaybettiğinde geriye bir enkaz yığını olarak kaldı. Savaştan en çok etkilenen yer ise başkent Berlin oldu. Savaşı kaybeden Almanya, galip devletler tarafından işgal edilerek, bölgelere bölündü. ABD, Fransa ve İngiltere Batı Almanya’yı, Sovyetler Birliği ise Doğu Almanya’yı işgal etti. Başkent Berlin, Doğu ve Batı olarak iki bölgeye bölündü. Sovyetler işgal bölgesinin içerisinde kaldı. Galip devletler arasında anlaşmazlık çıkınca, Sovyetler Birliği işgal bölgesi içinde kalan Batı Berlin’e giden yolları trafiğe kapatarak, kuşatma altına aldı. Batı Berlinliler açlık ve susuzluk tehlikesiyle baş başa kaldı.
ÇOCUKLARIN YARIŞI KUŞATMAYI DA KALDIRTTI
İngilizler bunun üzerine galip devletlere bir hava köprüsüyle Berlin’e yiyecek ve yakacak taşıma önerisinde bulundu. Bunun üzerine yiyecek ve yakacak yüklü uçaklar Batı Berlin’e uçtu. Bir Amerikalı pilot çocuklara havadan çikolata atılması için izin aldı. Eylem bir anda yayıldı ve uçaklardan Batı Berlin’de yaşayan çocuklara çikolata yağdı. Uçak seslerini duyunca dışarı koşan çocuklar, havadan atılan çikolata paketlerini yakalamak için yarıştı. Sovyetler Birliği bunun üzerine kuşatmayı kaldırdı.
Almanya 12 Mayıs’ta bu hava köprüsünün 70’inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.
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