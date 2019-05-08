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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN
08.05.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Berlin, çikolata yağdıran hava köprüsünün 70’inci yılını kutluyor

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Berlin, çikolata yağdıran hava köprüsünün 70’inci yılını kutluyor

Almanya İkinci Dünya Savaşı’nı 1945 yılında kaybettiğinde işgale uğrayan Berlin’in batı bölümünde yaşayanlar, yiyeceksiz ve yakacaksız kalınca İngiltere ve Amerika’nın öncülüğünde bir hava köprüsü kurularak havadan yardım paketleri atılmıştı. Berlin, çocukların havadan yağan çikolataları toplaması ve kuşatmanın kaldırılmasının 70’nci yılını kutlamaya hazırlanıyor.

ALMANYA, 1945’te kendi başlattığı İkinci Dünya Savaşı’nı kaybettiğinde geriye bir enkaz yığını olarak kaldı. Savaştan en çok etkilenen yer ise başkent Berlin oldu. Savaşı kaybeden Almanya, galip devletler tarafından işgal edilerek, bölgelere bölündü. ABD, Fransa ve İngiltere Batı Almanya’yı, Sovyetler Birliği ise Doğu Almanya’yı işgal etti. Başkent Berlin, Doğu ve Batı olarak iki bölgeye bölündü. Sovyetler işgal bölgesinin içerisinde kaldı. Galip devletler arasında anlaşmazlık çıkınca, Sovyetler Birliği işgal bölgesi içinde kalan Batı Berlin’e giden yolları trafiğe kapatarak, kuşatma altına aldı. Batı Berlinliler açlık ve susuzluk tehlikesiyle baş başa kaldı.

Berlin, çikolata yağdıran hava köprüsünün 70’inci yılını kutluyor

ÇOCUKLARIN YARIŞI KUŞATMAYI DA KALDIRTTI
İngilizler bunun üzerine galip devletlere bir hava köprüsüyle Berlin’e yiyecek ve yakacak taşıma önerisinde bulundu. Bunun üzerine yiyecek ve yakacak yüklü uçaklar Batı Berlin’e uçtu. Bir Amerikalı pilot çocuklara havadan çikolata atılması için izin aldı. Eylem bir anda yayıldı ve uçaklardan Batı Berlin’de yaşayan çocuklara çikolata yağdı. Uçak seslerini duyunca dışarı koşan çocuklar, havadan atılan çikolata paketlerini yakalamak için yarıştı. Sovyetler Birliği bunun üzerine kuşatmayı kaldırdı.
Almanya 12 Mayıs’ta bu hava köprüsünün 70’inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Berlin, çikolata yağdıran hava köprüsünün 70’inci yılını kutluyor

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