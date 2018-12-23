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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Twitter
23.12.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

Belçikalı milletvekili Turan’dan başörtü yasağı kararına tepki

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Belçikalı milletvekili Turan’dan başörtü yasağı kararına tepki

Belçika’da milletvekili Güler Turan, Anvers kentinde uygulanan başörtü yasağına tepki gösterdi. Ayrımcılığa ve ırkçılığa kesinlikle karşı olduğunu söyleyen Turan, “Mensubu olduğum Sp.a Partisi’nin sadık bir askeriyim ama başörtü yasağının devamı yönünde oy kullanmam” dedi.

BELÇİKA’da Sp.a (Sosyalist) Partisi’nden Flaman Bölge Hükümeti milletvekili ve Anvers Belediye Meclis Üyesi Güler Turan, Anvers kentinde uygulanan başörtü yasağına tepki gösterdi. 14 Ekim yerel seçimleri öncesinde Anvers’te belediye okullarında, kamu alanında ve belediye personeline yönelik başörtü yasağını kaldıracaklarına dair kampanya yürüttüklerini belirten Turan, şunları söyledi:
“Biz parti olarak ayrımcılık ve ırkçılığa karşı olduğumuzu her zaman söyledik. Maalesef koalisyon ortağı olmamızla birlikte eğitim alanında ve belediye personeline yönelik başörtüsü yasağı yönünde anlaşma sağlanmış. Seçmenlerimize yalan söylemiş olduk. Sp.a adına Anvers Belediye Meclisine seçilmiş 6 belediye meclis üyesinden birisiyim. Mensubu olduğum Sp.a’nın sadık bir askeriyim ama başörtü yasağının devamı yönünde oy kullanmam. Başörtü yasağı ayrımcılık ve ırkçılık değil de nedir?”

‘KARŞI OY KULLANIN’
“6 Belediye Meclis üyemizden 3’ü Müslüman kökenli. Güler Turan, Karim Bachar ve Hicham El Mzairh olarak bizler başörtü yasağını açık açık desteklemeyeceğimizi söyledik ve üyelerimizin de bu yönde oy kullanmasını istedik. Hatta aramızda partiden istifa edip bağımsız olarak yoluna devam edecek olan bir meclis üyemiz var. Ben ise ileriki günlerde istifa edip etmeyeceğim konusunda kararımı açıklayacağım. Makam ve mevki derdinde olmuş olsaydım Anvers Belediye Başkan Yardımcılığı ve OCMW (Sosyal Yardım Kurumu) için 3 yıllık encümenlik görevinde bulunmaya razı olurdum. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Bugün varsın, yarın yoksun. Şimdi akla gelen soru ise Anvers Belediyesi idare anlaşması tehlikede mi? Anvers’teki Sp.a üyelerine idare anlaşmasına karşı oy kullanmaları için çağrıda bulunuyorum.”

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