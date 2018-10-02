Belçikalı Bakan: Avrupa’ya göçü İngiltere çekiyor
Belçika’nın aşırı sağcı ve göçmen karşıtı tutumuyla tanınan Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Avrupa’ya gelen göçmenlerin İngiltere’ye geçmeyi istediğini, bu kişiler için ‘İngiliz hayat biçimi’nin asıl çekici etken olduğunu söyledi.
İNGİLİZ Express gazetesine konuşan Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, İngiltere’nin birlikten ayrılma süreci (Brexit) yürütmesine rağmen göçmen konusundaki tartışmalara katkı sağlamaya devam etmesi gerektiğini kaydetti. Francken, Belçika ve İngiltere arasında düzensiz göçmen sorunuyla mücadele etmek için ‘acilen’ ikili bir anlaşma imzalanması gerektiğini vurguladı. Avrupa’ya gelen göçmenlerin asıl hedefinin İngiltere’ye ulaşmak olduğunu belirten Francken, “Sizin ülkeniz göçmenleri çekiyor, çünkü kimlik kartlarınız düzensiz, karaborsanız cazip ve ülkede birçok İngilizce bilen göçmen bulunuyor” ifadesini kullandı.
‘İngiliz yaşam biçiminin’ de göçmenler için önemli bir etken olduğunu savunan Francken, Brexit sonrasında da göçmenlerin İngiltere’ye yönelik ilgisinin devam edeceğini düşündüğünü belirtti.
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