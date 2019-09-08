Belçika’da ormanda bulunmuştu! Nizip’te defnedildi
Belçika’da ormanlık alanda cesedi bulunan gurbetçinin cenazesi, memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde defnedildi.
OTO tamirciliği yaptığı Belçika’nın Liege kentinde 28 Haziran’da kaybolan ve cesedi ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulunan İlyas Cem Köşker’in (42) cenazesi Nizip’e götürüldü. Köşker için Hazreti Ali Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine yakınları, AK Parti Gaziantep milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 çocuk babası Köşker, cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞLER
28 Haziran’da Belçika’nın Liege kentinde yaşadığı evden çıkan İlyas Köşker, bir daha ne evine ne de iş yerine dönmedi. Türkiye’de yaşayan ailesi bir süre Köşker’e ulaşamayınca polise haber verdi. Liege ve komşu kent polislerinin çalışmaları sonucu İlyas Köşker’in kaçırılıp vahşice öldürüldükten sonra Lüksemburg sınırları içinde ormanlık bir alana gömüldüğü belirlendi. 10 Ağustos 2019 tarihinde polisin yaptığı kazı çalışmaları sonucunda Köşker’in cenazesi Lüksemburg’daki ıssız bir alanda gömülü olarak bulunmuştu.
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