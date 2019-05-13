Belçika’da Lejyonella salgını: 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Belçika’nın Evergem şehrinde Lejyonella salgını ortaya çıktı. Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı, şehirde Lejyonella enfeksiyonundan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklandı.
EVERGEM Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Kathleen Depoorter, “Bunu bir dram haline getirmek doğru değil ve enfeksiyon belirtileri olan kişilerin doktorlarıyla iletişim kurmaları gerekir. Acil servise gitmeyin, sadece aile hekiminize gidin” dedi. Bakım ve Sağlık Ajansı Sözcüsü Joris Moonenes ise hastalarda ilk enfeksiyon semptomlarının 29 Nisan-6 Mayıs arasında belirlendiğini söyledi. Moonenens, “Salgın kaynağının şu anda kontrol altında olduğu tahmin edilse de hastalığın takip çalışmaları hâlâ sürdürülüyor” ifadesini kullandı.
BAKTERİLER KLİMADA BARINIYOR
Salgının kaynağı henüz belirlenemezken Lejyonella bakterisinin su tesisatlarından yayıldığı düşünülüyor. Bakım ve Sağlık Ajansı yetkilileri, salgının kaynağını belirlemek için bölgedeki soğutma kulelerinden örnekler aldı. Sonuçların bir sonraki hafta açıklanacağını belirten Sözcü Moonenes, “Bakteriler klimada kolayca barınabiliyor ve yayılan havayı insanların soluması sonucu bünyeye nüfuz ediyor. Dezenfekte edilmeyen sular ve bu tarz cihazlar da tehlike arz ediyor. Su sistemlerinde üreyen ve yer edinen bakteriler havaya karışarak insan vücuduna kolayca girebiliyor” diye konuştu.
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