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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Ing Image
13.05.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Belçika’da Lejyonella salgını: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

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Belçika’da Lejyonella salgını: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Belçika’nın Evergem şehrinde Lejyonella salgını ortaya çıktı. Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı, şehirde Lejyonella enfeksiyonundan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklandı.

EVERGEM Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Kathleen Depoorter, “Bunu bir dram haline getirmek doğru değil ve enfeksiyon belirtileri olan kişilerin doktorlarıyla iletişim kurmaları gerekir. Acil servise gitmeyin, sadece aile hekiminize gidin” dedi. Bakım ve Sağlık Ajansı Sözcüsü Joris Moonenes ise hastalarda ilk enfeksiyon semptomlarının 29 Nisan-6 Mayıs arasında belirlendiğini söyledi. Moonenens, “Salgın kaynağının şu anda kontrol altında olduğu tahmin edilse de hastalığın takip çalışmaları hâlâ sürdürülüyor” ifadesini kullandı.

BAKTERİLER KLİMADA BARINIYOR
Salgının kaynağı henüz belirlenemezken Lejyonella bakterisinin su tesisatlarından yayıldığı düşünülüyor. Bakım ve Sağlık Ajansı yetkilileri, salgının kaynağını belirlemek için bölgedeki soğutma kulelerinden örnekler aldı. Sonuçların bir sonraki hafta açıklanacağını belirten Sözcü Moonenes, “Bakteriler klimada kolayca barınabiliyor ve yayılan havayı insanların soluması sonucu bünyeye nüfuz ediyor. Dezenfekte edilmeyen sular ve bu tarz cihazlar da tehlike arz ediyor. Su sistemlerinde üreyen ve yer edinen bakteriler havaya karışarak insan vücuduna kolayca girebiliyor” diye konuştu.

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