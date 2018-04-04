Bedia Akartürk’le ‘bahar’ konseri
Besteci ve yorumcu Kazım Birlik yönetimindeki Türk Halk Müziği Birlik Korosu, pazar günü Bochum’da bahar konseri verecek.
HALK müziğinin ünlü sesi Bedia Akartürk de konserde sahneye çıkacak. Kazım Birlik, her yöreden bilinen türkü ve deyişlerin yanı sıra, pek tanınmayan, duyulmayan türküleri de repertuvarlarına aldıklarını söyledi. Müzikseverleri konserlerine beklediklerini belirten Birlik, “Bizler, kültürümüzün önemli bir parçası olan türkülerimizi Almanya’da da yaşatmak, özellikle de genç kuşaklara aktarmak için bu koroyu kurduk. Yurttaşlarımız, bu çabamıza konserimize katılarak destek olurlarsa çok mutlu oluruz” dedi.
Marienplatz 1, 44787 Bochum adresindeki Anneliese Brost salonunda düzenlenecek konserle ilgili ayrıntılı bilgi https://velilerbirligi.tr.gg internet adresinden alınabilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle