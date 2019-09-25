Bebeği ölen Türk aile hastaneye dava açtı
Almanya’nın Hamburg kentinde cumartesi akşamı doğum esnasında bebeklerini kaybeden Neslihan (30) ve Akın (32) Kasap çifti, hemşire ve doktorların ihmali olduğu gerekçesiyle önce polise suç duyurusunda bulundu, ardından hastaneye dava açtı.
HASTANE yönetimi ise olayla ilgili dava sürecinin devam ettiği gerekçesiyle basına herhangi bir açıklama yapamayacaklarını bildirerek, “Yaşanan talihsiz olaydan derin üzüntü duyuyoruz. Durumun anlayışla karşılanmasını istiyoruz. Konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.
Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ise acılı aileyi hastanede ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Sunel, anne ve babanın acılarını paylaştıklarını, hukuki süreci takip edeceklerini ve konsolosluk olarak her zaman ailenin yanlarında olacaklarını söyledi. Neslihan Kasap’ın annesi Melek Yılmaz ise Sunel’e sarılarak, “Devletimizin yanımızda olması bizi çok sevindirdi. Ziyaretinizle çok mutlu olduk” dedi.
SÜREÇ BİRAZ UZAYACAK
Ölen çocuklarının cenazesini henüz teslim almadıklarını belirten Akın Kasap ise şöyle konuştu: “Olay polise intikal ettiği ve suç duyurusunda bulunduğumuz için süreç biraz uzayacak gibi. Hastaneye ceza ve tazminat davası açtık. Sonuçlanması 1 yıl falan sürebilirmiş. Amacımız para almak değil. Önemli olan kamuoyu oluşturarak bundan sonra bu tür hata ve ihmallerin olmaması. İşlemlerin tamamlanmasının 8-10 gün sürebileceği belirtiliyor. Cenazeyi hastaneden alarak Trabzon’a defnedeceğiz. Eşimin durumu şu anda pek iyi değil. Psikolojik tedavi de uygulanıyor. Sezaryenden dolayı kesikleri ve dikişleri var. Şu an yürüyemiyor. Ama kısa zamanda iyileşip Trabzon’da toprağa vereceğimiz oğlumuzun son yolculuğunda mutlaka orada olmak istiyor.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle