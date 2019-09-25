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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
25.09.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Bebeği ölen Türk aile hastaneye dava açtı

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Bebeği ölen Türk aile hastaneye dava açtı

Almanya’nın Hamburg kentinde cumartesi akşamı doğum esnasında bebeklerini kaybeden Neslihan (30) ve Akın (32) Kasap çifti, hemşire ve doktorların ihmali olduğu gerekçesiyle önce polise suç duyurusunda bulundu, ardından hastaneye dava açtı.

HASTANE yönetimi ise olayla ilgili dava sürecinin devam ettiği gerekçesiyle basına herhangi bir açıklama yapamayacaklarını bildirerek, “Yaşanan talihsiz olaydan derin üzüntü duyuyoruz. Durumun anlayışla karşılanmasını istiyoruz. Konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.
Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ise acılı aileyi hastanede ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat hastanede kalan Sunel, anne ve babanın acılarını paylaştıklarını, hukuki süreci takip edeceklerini ve konsolosluk olarak her zaman ailenin yanlarında olacaklarını söyledi. Neslihan Kasap’ın annesi Melek Yılmaz ise Sunel’e sarılarak, “Devletimizin yanımızda olması bizi çok sevindirdi. Ziyaretinizle çok mutlu olduk” dedi.

SÜREÇ BİRAZ UZAYACAK
Ölen çocuklarının cenazesini henüz teslim almadıklarını belirten Akın Kasap ise şöyle konuştu: “Olay polise intikal ettiği ve suç duyurusunda bulunduğumuz için süreç biraz uzayacak gibi. Hastaneye ceza ve tazminat davası açtık. Sonuçlanması 1 yıl falan sürebilirmiş. Amacımız para almak değil. Önemli olan kamuoyu oluşturarak bundan sonra bu tür hata ve ihmallerin olmaması. İşlemlerin tamamlanmasının 8-10 gün sürebileceği belirtiliyor. Cenazeyi hastaneden alarak Trabzon’a defnedeceğiz. Eşimin durumu şu anda pek iyi değil. Psikolojik tedavi de uygulanıyor. Sezaryenden dolayı kesikleri ve dikişleri var. Şu an yürüyemiyor. Ama kısa zamanda iyileşip Trabzon’da toprağa vereceğimiz oğlumuzun son yolculuğunda mutlaka orada olmak istiyor.”

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