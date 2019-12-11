Bayern Münih, ünlü hocanın peşinde!

Kasım ayının başında Niko Kovaç'ı gönderen Bayern Münih, bir ayı aşkın süredir yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor. Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge, yeni teknik direktörü yeni yıldan önce açıklayacaklarını söyledi.

Rummenigge “21 Aralık'ta Wolfsburg ile son maçımızı oynayacağız. Ya o gün ya da bir gün sonra kimin teknik direktör olacağını duyuracağız” dedi. Kovaç'ın gönderilmesinden sonra takımın başına geçici olarak Hansi Flick getirilmişti. Flick'in takımın başında kalıp kalmayacağı da henüz netlik kazanmadı.

Bayern Münih yönetimi ses getirecek bir teknik direktör arıyor. Gelecek yeni teknik direktörün en az Pep Guardiola kadar ünlü olması bekleniyor.

Bayern Münih'in istediği Mauricio Pochettino ve Thomas Tuchel teklifi kabul etmemişti. Kulüp çevrelerinde sızan bilgilere göre Ajax teknik direktörü Erik ten Hag ile pazarlıklar hala sürüyor.