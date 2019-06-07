Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu
GeriAvrupa Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf:dpa
07.06.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu

Bayern Münih, Leroy Sane için Manchester City’ye 80 milyon Euro teklif etti. İngiliz kulübü ücreti düşük buldu. Bayern Münih’in Başkanı Uli Hoeness, verebilecekleri en yüksek ücretin 80 milyon Euro olduğunu söyleyince görüşmeler çıkmaza girdi.

BAYERN Münih, Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi almak için girişimlerde bulundu. Manchester City’ye Sane için 80 milyon Euro teklif etti. Ancak İngiliz kulübü ücreti düşük buldu. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, veribilecekleri en yüksek ücretin 80 milyon Euro olduğunu söyleyince yıldız futbolcunun transfer görüşmeleri kilitlendi.

O SÜPER BİR FUTBOLCU
Sane'nin milli takımdan arkadaşı Bayern Münih'li Joshua Kimmich de, Sane'nin Bayern Münih'e gelmesini çok istiyor. Kimmich “Kesinlikle Bayern Münih'te olmalı, buraya çok uygun bir futbolcu. Büyük potansiyeli olan süper bir futbolcu. Bana göre Leroy da .urada oynamak istiyor” dedi. Sane'nin transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Bayern 80 milyon Euro teklif etti, Manchester az buldu
Ünlü caddede bir kedi daha öldürülünce gözaltına alındı
Avusturyalı Türkler yeni parti kurdu: SÖZ, siyasi hayatına başladı
Dışişleri Bakanı Maas’tan İran’a kriz ziyareti