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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN
19.10.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Bavyera’da koalisyon müzakereleri başladı

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Bavyera’da koalisyon müzakereleri başladı

CSU, Bavyera’da hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başladı. CSU ilk görüşmeyi cuma günü Hür Seçmenler (FW) ile yaptı. İki taraf da prensip olarak görüş birliği mesajı verdi.

 

MÜZAKERELERİN ana konusu ise para oldu. FW, seçim kampanyasında seçmene ücretsiz kreş vaadinde bulundu. Tarafların, ücretsiz kreşlerin tam gün mü ve kaç yaşından itibaren geçerli olacağı sorusunu aydınlığa kavuşturmaları gerekeceği belirtildi. Ücretsiz kreşlerin eyalet bütçesine yılda en az 500 milyon euro ek yük getireceği hesap ediliyor

4 HAFTA SÜRMEZ
İlk müzakerelerden sonra Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU) ile FW lideri Hubert Aiwanger bir basın toplantısı düzenledi. Söder, “Birçok konuyu ele aldık. Çok konuda fikir birliği içinde olduğumuzu gördük. Ama bazı konularda tartışmamız gerektiğini de tespit ettik. Görüşme çok iyi bir hava içinde geçti” diye konuştu.
FW lideri Hubert Aiwanger ise “İlk dakikadan itibaren iyi bir hava yakaladık. Aşamayacağımız kırmızı çizgiler yok. Ama bazı önemli konularda daha konuşmamız gerekiyor” dedi. Bavyera Eyalet Anayasası hükümetin 4 hafta içinde kurulmasını öngörüyor. FW Lideri Aiwanger, hükümet kurmanın dört hafta sürmeyeceğini de söyledi. Cuma günü öğleden sonra Yeşiller’le sondaj görüşmesi yapan CSU, önümüzdeki günlerde SPD ile de konuşmayı planlıyor. 

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