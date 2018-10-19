Bavyera’da koalisyon müzakereleri başladı
CSU, Bavyera’da hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başladı. CSU ilk görüşmeyi cuma günü Hür Seçmenler (FW) ile yaptı. İki taraf da prensip olarak görüş birliği mesajı verdi.
MÜZAKERELERİN ana konusu ise para oldu. FW, seçim kampanyasında seçmene ücretsiz kreş vaadinde bulundu. Tarafların, ücretsiz kreşlerin tam gün mü ve kaç yaşından itibaren geçerli olacağı sorusunu aydınlığa kavuşturmaları gerekeceği belirtildi. Ücretsiz kreşlerin eyalet bütçesine yılda en az 500 milyon euro ek yük getireceği hesap ediliyor
4 HAFTA SÜRMEZ
İlk müzakerelerden sonra Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU) ile FW lideri Hubert Aiwanger bir basın toplantısı düzenledi. Söder, “Birçok konuyu ele aldık. Çok konuda fikir birliği içinde olduğumuzu gördük. Ama bazı konularda tartışmamız gerektiğini de tespit ettik. Görüşme çok iyi bir hava içinde geçti” diye konuştu.
FW lideri Hubert Aiwanger ise “İlk dakikadan itibaren iyi bir hava yakaladık. Aşamayacağımız kırmızı çizgiler yok. Ama bazı önemli konularda daha konuşmamız gerekiyor” dedi. Bavyera Eyalet Anayasası hükümetin 4 hafta içinde kurulmasını öngörüyor. FW Lideri Aiwanger, hükümet kurmanın dört hafta sürmeyeceğini de söyledi. Cuma günü öğleden sonra Yeşiller’le sondaj görüşmesi yapan CSU, önümüzdeki günlerde SPD ile de konuşmayı planlıyor.
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