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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle / Fotoğraf: Arşiv
19.07.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Bavyera’da CSU kan kaybediyor

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Bavyera’da CSU kan kaybediyor

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki seçimlere üç ay kala, CSU’nun oy oranı yüzde 38’e geriledi. Yapılan son anket, kardeş parti CDU ile yaşanan iltica politikası anlaşmazlığının CSU’ya zarar verdiğini ortaya koydu.

ALMANYA’da Ekim ayında eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağı Bavyera’yı mutlak çoğunlukla yöneten CSU’nun oyları erimeye devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketi ‘Infratest dimap’ tarafından Bavyera televizyonu için yapılan ankete göre, “Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna “CSU’yu seçerdim” yanıtını verenlerin oranı yüzde 38’e geriledi.
Sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı olan ve mayıs ayındaki anket sonucunun üç puan gerisine düşen CSU, en çok yaşlılarla kadınlar arasında seçmen kaybediyor. Eyaletteki iktidar partisine desteğin azalmasından en kârlı çıkan, oy oranı iki puan artarak yüzde 16’ya yükselen Yeşiller oldu. SPD’nin oy oranı ise bir puanlık artışla yüzde 13’e çıktı. AfD’nin bu eyaletteki oy oranı değişmeyerek yüzde 12’de kaldı.
Yeşiller gibi Hür Seçmenler partisi de oy oranını iki puan artırarak yüzde 9’a çıkardı. FDP bir puan kaybederek yüzde 5’e gerilerken, Sol Parti’nin oy oranı bir puanlık artışla yüzde 4’e çıktı. Ancak yüzde 5’lik barajın altında kaldı.

SEEHOFER GÖZDEN DÜŞÜYOR
Ancak anketten tahmini oranların yanıltıcı olabileceği sonucu da çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 55’i 14 Ekim’deki oylamaya kadar tercihinin değişebileceğini beyan etti. Katılımcıların yüzde 45’i ise seçime kadar tercihini değiştirmeyeceğini söyledi.
Anket aynı zamanda Bavyeralı seçmenin yüzde 54’ünün eyaletteki gelişmelerden tedirginlik duyduğunu gösterdi. Seçmenin yüzde 45’i ise iyimserler safında yer alıyor. Tedirginliğin öncelikli kaynağının, kardeş Hıristiyan Birlik partileri arasında iltica politikası yüzünden çıkan sürtüşmelerin olduğu tahmin ediliyor. Nitekim katılımcıların yüzde 78’i Hıristiyan Birlik partileri arasındaki anlaşmazlığın CSU’ya zarar verdiğini düşünüyor. Anlaşmazlıktan kârlı çıkan tarafın CSU olduğunu belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 17.
İltica politikasındaki anlaşmazlığın, CSU Genel Başkanı Horst Seehofer açısından olumsuz sonuçlara yol açtığı anlaşılıyor. Infratest dimap tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, Seehofer’in hatalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 50’yi aşıyor. Başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU’nun Bavyera’daki kardeş partisi CSU’nun Genel Başkanı Horst Seehofer, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

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