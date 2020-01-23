Başkonsolos Terzioğlu’ndan DTI’ye ziyaret

DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, DTI Yönetici Müdürü Prof. Dr. Franz Egle ve DTI Proje Koordinatörü Gizem Weber’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Terzioğlu, etkinlikler ve projeler hakkında bilgi aldı. DTI’nin gerek eğitim gerekse iş alanlarında etkin bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Başkonsolos Banu Terzioğlu, enstitü üyelerine mesleki eğitimden akademik öğrenime, iş dünyasına uyum ve göç konularına kadar yürüttüğü birçok yerel ve uluslararası faaliyet için teşekkür etti.

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde Türk iş insanı Mustafa Baklan ve Prof. Dr. Franz Egle tarafından kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Mannheim ve Ren-Neckar metropol bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütüyor. DTI, Baden Württemberg Eyaleti genelinde gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen geleneksel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) (www.mitmachen-ehrensache.de) adlı Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz himayesinde gerçekleşen eylemin temsilciliğini yürütüyor. DTI, ayrıca ‘Mannheim’dan Eğitim Biyografileri – Başarıya Uzanan Farklı Yollar’ (www.ma-bg.de) projesinin koordinatörlüğünü de yapıyor.