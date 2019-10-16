Başkonsolos Cebeci, o iş yerlerini ziyaret etti
Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya’nın Hagen şehrinde terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından zarar verilen iş yerleri ile darp edilen vatandaşları ziyaret etti.
BAŞKONSOLOS Cebeci, ziyaretinde yaptığı açıklamada, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Cebeci, “Saldırganların bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmalarını, Alman makamlarının da vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Konunun ilgili makamlar nezdinde takipçisi olacağız” dedi.
Önceki akşam saatlerinde sokağa çıkan yaklaşık 350 terör örgütü YPG/PKK yandaşı, aralarında bir caminin de bulunduğu Türklere ait bazı iş yerlerine zarar verip camlarını kırmış, kendilerini engellemeye çalışanlara saldırarak darp etmişti.
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