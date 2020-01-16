Bakan Pakdemirli Almanya’ya gidiyor

Bakan Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12. Tarım Bakanları Konferansı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulanmak üzere bugün Almanya’ya gidiyor. Her yıl Ocak ayında Berlin’de düzenlenen Uluslararası Yeşil Hafta (IGW) Fuarı’na katılacak olan Pakdemirli, Gıda ve Tarım Küresel Forumu kapsamında gerçekleştirilecek ‘Herkes İçin Gıda. Güvenli, Çeşitli ve Sürdürülebilir Beslenme için Ticaret’ temalı Tarım Bakanları Zirvesi’ne de iştirak edecek. Pakdemirli, ‘Tarımsal Kalkınma için Ticaret’ konulu 4. ara oturumunda da bir konuşma yapacak. Bakan Pakdemirli, ayrıca Moğolistan, Özbekistan, Almanya, Brezilya, Hırvatistan ile AB Komisyonu Başkanı ve FAO Direktörü ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pakdemirli, Almanya programı kapsamında Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nda Almanya’da yaşayan Türk iş adamlarıyla da bir araya gelecek.